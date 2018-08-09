آتش جنگل ابر شاهرود مهار شد/ ۲۰ نفر در منطقه حضور دارند

محمدرضا کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه در پی وقوع آتش‌سوزی پیش‌ازظهر پنج‌شنبه در قسمتی از جنگل ابر شاهرود نیروهای منابع طبیعی بلافاصله به محل اعزام شدند، ابراز داشت: آتش در محدوده زولان و نگرمو جنگل ابر رخ‌داده است که دود آن از افرا تخته آشکار بود که خوشبختانه با تلاش نیروهای بومی و منابع طبیعی، آتش مهارشده است.

وی بابیان اینکه ۲۰ نفر از عوامل منابع طبیعی تا اطفای کامل و اطمینان از خاموش شدن آتش تا صبح روز جمعه در محل حضور خواهند داشت، افزود: هنوز نمی‌توان برآورد مشخصی از میزان خسارات این آتش‌سوزی ارائه کرد و این مهم نیازمند گشت زنی مأموران اجرایی است.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است، ابراز داشت: از همان ساعات اولیه وقوع آتش‌سوزی، چهار اکیپ از منابع طبیعی به محل اعزام شدند که برای اطفاء از جوامع محلی و نیروهای منابع طبیعی استان گلستان نیز کمک گرفته شد.

کشاورزیان بابیان اینکه آتش در محدوده صعب‌العبوری در جنگل ابر اتفاق افتاده است، تصریح کرد: مأموران منابع طبیعی برای رسیدن به این نقطه حدود چهار ساعت را پیاده‌روی داشتند لذا با توجه به اینکه در منطقه باد شدیدی وجود دارد و مراتع خشک هستند برای اطمینان کامل از اطفای حریق نیروهای منابع طبیعی در منطقه حضور خواهند داشت.

وی افزود: از شهروندان تقاضا داریم هرگونه آتش سوزی در محیط‌زیست و منابع طبیعی را بلافاصله اطلاع دهند تا بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات مهار آتش را اجرایی کرد.