به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنگره بینالمللی شهدای مدافع حرم «فاتحین»، جمعه ۳۰ آذرماه، ساعت ۱۳:۳۰ در سالن همایشهای برج میلاد، باحضور خانوادههای معظم شهدای یگان، فاتحین، کشور و فاطمیون و زینبیون برگزار میشود.
این مراسم باتوجه به همزمانی با شب یلدا و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شامل اجرای برنامههای منتوعی با موضوعات انقلاب اسلامی صورت میگیرد.
در این برنامه مقامات لشگری و کشوری به سخنرانی میپردازند. همچنین از خانواده مدافعین حرم و خانوادههای حوادث تروریستی تجلیل خواهد شد.
میثاقنامه ۲۰۰۰ نفری مدافعین حرم در چهلمین سالگرد نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر حفظ و صیانت از آرمانهای انقلاب، نظام، وطن و ولایت خوانده میشود.
دستاورد نظامی در حوزه مخابرات در یگان فاتحین و تمبر یادبود یگان فاتحین رونمایی خواهد شد.
بخشهای جانبی این مراسم غرفه کودکان، غرفه عکاسی، غرفه حجاب و عفاف، نمایشگاه نقاشی شهدای مدافع حرم فاتحین و فاطمیون هستند.
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