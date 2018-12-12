به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنگره بین‌المللی شهدای مدافع حرم «فاتحین»، جمعه ۳۰ آذرماه، ساعت ۱۳:۳۰ در سالن همایشهای برج میلاد، باحضور خانواده‌های معظم شهدای یگان، فاتحین، کشور و فاطمیون و زینبیون برگزار می‌شود.

این مراسم باتوجه به همزمانی با شب یلدا و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شامل اجرای برنامه‌های منتوعی با موضوعات انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد.

در این برنامه مقامات لشگری و کشوری به سخنرانی می‌پردازند. همچنین از خانواده مدافعین حرم و خانواده‌های حوادث تروریستی تجلیل خواهد شد.

میثاق‌نامه ۲۰۰۰ نفری مدافعین حرم در چهلمین سالگرد نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر حفظ و صیانت از آرمان‌های انقلاب، نظام، وطن و ولایت خوانده می‌شود.

دستاورد نظامی در حوزه مخابرات در یگان فاتحین و تمبر یادبود یگان فاتحین رونمایی خواهد شد.

بخش‌های جانبی این مراسم غرفه کودکان‌، غرفه عکاسی، غرفه حجاب و عفاف، نمایشگاه نقاشی شهدای مدافع حرم فاتحین و فاطمیون هستند.