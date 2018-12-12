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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

۳۰ آذرماه

برگزاری سومین کنگره بین‌المللی شهدای مدافع حرم «فاتحین»

برگزاری سومین کنگره بین‌المللی شهدای مدافع حرم «فاتحین»

سومین کنگره بین‌المللی شهدای مدافع حرم «فاتحین» در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنگره بین‌المللی شهدای مدافع حرم «فاتحین»، جمعه ۳۰ آذرماه، ساعت ۱۳:۳۰ در سالن همایشهای برج میلاد، باحضور خانواده‌های معظم شهدای یگان، فاتحین، کشور و فاطمیون و زینبیون برگزار می‌شود.  

این مراسم باتوجه به همزمانی با شب یلدا و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شامل اجرای برنامه‌های منتوعی با موضوعات انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد.

در این برنامه مقامات لشگری و کشوری به سخنرانی می‌پردازند. همچنین از خانواده مدافعین حرم و خانواده‌های حوادث تروریستی تجلیل خواهد شد.  

میثاق‌نامه ۲۰۰۰ نفری مدافعین حرم در چهلمین سالگرد نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر حفظ و صیانت از آرمان‌های انقلاب، نظام، وطن و ولایت خوانده می‌شود.  

دستاورد نظامی در حوزه مخابرات در یگان فاتحین و تمبر یادبود یگان فاتحین رونمایی خواهد شد.  

بخش‌های جانبی این مراسم غرفه کودکان‌، غرفه عکاسی، غرفه حجاب و عفاف، نمایشگاه نقاشی شهدای مدافع حرم فاتحین و فاطمیون هستند.

کد مطلب 4372264
مریم علی بابایی

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