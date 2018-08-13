به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، «علی محمد جهانی»، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان شمالی، درباره روند آماده‌سازی و افتتاح کتابخانه مرکزی آیت‌الله مهمان‌نواز گفت: علی رغم اینکه پیش از این زمان افتتاح این کتابخانه در هفته دولت اعلام شده بود، اما به دلیل تراکم برنامه‌ها در هفته دولت، کتابخانه مرکزی آیت‌الله مهمان‌نواز در تاریخ دهم شهریور ماه، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و همچنین جمعی از نمایندگان مجلس، مسئولان و چهره‌های فرهنگی استانی، افتتاح خواهد شد.

جهانی با اشاره به روند آماده سازی کتابخانه مرکزی بجنورد تأکید کرد: برای تجهیز منابع این کتابخانه تعداد ۱۰ هزار نسخه کتاب از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و ۴ هزار نسخه اهدایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان و کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به این کتابخانه ارسال شده است و همکاران ما در استان با تلاش بی وقفه و شبانه روزی کتابخانه را برای بهره برداری و ارائه خدمات به همشهریان آماده کرده اند.

وی افزود: در حاشیه افتتاح کتابخانه آیت الله مهمان نواز نیز دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با کتابداران خراسان شمالی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

جهانی یادآور شد: تعداد ۸ هزار نسخه کتاب نیز از کتابخانه شخصی مرحوم آیت الله مهمان نواز به کتابخانه مرکزی بجنورد اهدا شده است که از این مجموعه منابع زبان عربی و مرجع جهت ثبت در بخش پژوهشگران در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، کتابخانه مرکزی بجنورد در سه طبقه و در زمینی به مساحت ۱۰۲۵ متر مربع و با زیربنای ۴۰۲۵ متر مربع، به عنوان بزرگترین کتابخانه استان خراسان شمالی شناخته می‌شود.