به گزارش خبرگزاری مهر، از مهم‌ترین خدمات عارفان و ادبیات عرفانی در قلمرو فرهنگ ایران و زبان فارسی، دمیدن روح تازه در الهیات و تلطیف رابطه‌ انسان و خدا بوده است. ادبیات عرفانی در این امر نقش کلیدی و منحصر به فردی داشته که در گذر قرن‌ها، تاثیر عمیقی در فهم و زبان روایتِ تجربه‌های قدسی در مقوله‌ رابطه‌ انسان و خدا داشته است. این اتفاق بیش از هر چیز با محوریت مفهوم عشق و تاکید بر جایگاه ویژه‌ عشق در رابطه با امر مقدس صورت گرفته است.

در این سیر، سنایی به عنوان پیشگام شعر عرفانی نقش بسیار مهمی در بیان و توصیف اهمیت عشق و وجوه گوناگون آن در قلمرو الهیات داشته است و روش بیان و زبان شاعرانه‌ای را پی نهاده که تا حد زیادی الگوی شاعران پس از او شده است.

سی‌وپنجمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سنایی با عنوان «سنایی و الهیات عشق» با سخنرانی محمدجواد اعتمادی در روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

در این نشست به جایگاه سنایی در موضوع الهیات عشق پرداخته و جنبه‌هایی از این موضوع تحلیل و بررسی می‌شود.