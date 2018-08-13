به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، نسل جدیدی از موشک به نام فاتح مبین مجهز به سر جستجوگر پیشرفته و هوشمند با قابلیت نقطه‌زنی در زمین و دریا توسط متخصصان و دانشمندان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع با موفقیت آزمایش و در آستانه ۳۱ مرداد سالروز صنعت دفاعی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی و وارد چرخه تولید شد.

متخصصان متعهد و توانمند سازمان هوافضای وزارت دفاع با تلاش جهادی و شبانه‌روزی توانستند با به حداقل رساندن زمان ایده تا محصول، در زمانی کوتاه و متناسب با نیاز عملیاتی نیروهای مسلح، موشک چابک، رادارگریز، تاکتیکی و نقطه زن فاتح مبین را طراحی، نمونه‌سازی و با موفقیت تست و آزمایش کنند.

موشک فاتح مبین براساس فناوری های پیشرفته بومی طراحی و ساخته شده و قادر است در همه ساعات شبانه روز و شرایط محیطی و جنگ الکترونیک دشمن، اهداف خاص مورد نظر را در روی زمین و دریا تشخیص داده و مورد اصابت قرار دهد.

موشک فاتح مبین صددرصد داخلی و توسط دانشمندان وزارت دفاع ساخته شده و مراحل طراحی، تولید، زیرساخت ها و آزمایش های آن کاملا بومی است.

این موشک قابلیت دارد از تمامی موانع و سدهای ضدموشکی که برای تضعیف قدرت بازدارندگی طراحی می‌شود، عبور کند.

با ورود این موشک به چرخه تولید، گام بلندی در افزایش قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران اسلامی برداشته خواهد شد.