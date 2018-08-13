مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی امروز همچنان وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در شرق پدیده غالب جوی خواهد بود.

وی ادامه داد: در برخی مناطق شمالی استان کرمان هم وزش تندبادهای لحظه ای به همراه گرد و خاک در ساعات بعدازظهر پیش بینی می شود.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان تصریح کرد: فردا جوی نسبتا آرام در استان حاکم است.

وی عنوان کرد: از چهارشنبه مجددا با تقویت الگوی وزش بادهای ۱۲۰ روزه سیستان، شاهد وزش باد نسبتا شدید در مناطق شرقی استان کرمان خواهیم بود.

سلاجقه بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای کرمان حداقل به ۱۷.۳ درجه و حداکثر به ۳۳.۷ درجه رسیده است، در بین مراکز استان ها شهرکرد با حداقل دمای ۱۳ درجه خنکترین و اهواز با حداکثر دمای ۴۸.۴ گرمترین ایستگاه بوده اند.

وی گفت: صبح امروز کهنوج با دمای ۳۵.۵ درجه بعد از نیک شهر و حسینه گرمترین صبح را در بین ایستگاههای هواشناسی کشور داشته است، حسینیه اهواز حداقل دمای ۳۸.۲ درجه را داشته است.