به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۲ مرداد در جلسه کارگروه ساماندهی کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر این مطلب، گفت: این وزارتخانه به اعتبار اینکه در سال‌های گذشته تعادل در بازار کاغذ وجود داشت، بجز نقش سیاستگذاری از جمله اینکه کاغذ در ردیف کالاهای اساسی قرار بگیرد و...، دخالت دیگری در این امر نداشت ولی امروز با توجه به شرایط ایجاد شده در این بازار، نقش تائیدی نیز در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: نقش تائیدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ثبت سفارش و تخصیص ارز کاغذ مسئولیت‌هایی را برای آن به وجود می‌آورد که از آن جمله باید مراقب بود که اشتباه‌ها و مشکلات گذشته تکرار نشود.

صالحی با اشاره به چند نرخی شدن بازار کالاها از جمله ارز کاغذ تصریح کرد: وقتی ارز چند نرخی می‌شود، به طور قطع فسادهایی در این زمینه به وجود می‌آید و اگر ما با نظارت بالا در این حوزه حرکت کنیم و به گونه‌ای مسیر را طی کنیم که اعتماد اجتماعی ایجاد شود، جلوی بسیاری از این فسادها گرفته می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آمارهای مختلف قیمت کاغذ در بازار ادامه داد: ضعف در شفافیت آماری در این زمینه داریم و باید جلسه‌ای با وزارت صمت و بانک مرکزی داشته باشیم تا به تفاهم آماری در قیمت واقعی کاغذ در بازار برسیم.

صالحی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به وجود کمیته‌های مختلف در حوزه کاغذ، بر تشکیل جلسه‌ای با وزارت صمت و بانک مرکزی برای شفافیت در روند فرایندی و مشخص شدن ساختار مدیریتی در این حوزه تاکید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: برآورد قیمت واقعی کاغذ بر اساس نظر کمیته قیمت و تنظیم بازار نیز ضروری است و تسریع در مراحل مختلف ثبت و سفارش کاغذ نیز از ملزومات محسوب می‌شود.

صالحی خطاب به اعضای کارگروه کاغذ گفت: نظارت بر مراحل پس از ترخیص تا مرحله توزیع، توجه به جوانب گوناگون و دیگر ملزومات کاغذ از جمله مرکب و زینک و ...، مدیریت بر مصرف کاغذ، توجه به انواع کاغذهای مورد نیاز مانند کاغذ گلاسه و ال دبلیو سی، توجه به مراحل ترخیص کاغذ از گمرک ... از جمله مواردی است که از سوی شما پیشنهاد شده و پیگیری آن‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد باید کمیته‌ای متشکل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صمت و صنوف مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی شود و در آن هم برای نحوه چگونگی تامین کاغذ و نظارت در توزیع آن رسیدگی شود.

در ابتدای این جلسه همایون امیرزاده، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه کاغذ ضمن ارئه گزارشی از قیمت‌های مختلف در بازار کاغذ گفت: در حال حاضر ٦٥ هزار تن نیاز واقعی به کاغذ روزنامه داریم و نیاز کاغذ چاپ و تحریر نیز ٣٢٠ هزار تن است.

وی افزود: نیاز به کاغذ برای موارد عمومی ٤٠ تا ٥٠ هزار تن، ٩٠هزار تن برای اقلام اداری، ٦٠هزار تن برای کتاب‌های کمک درسی و ٤٠ تا ٥٠هزار تن برای آموزش و پرورش است.

امیرزاده ادامه داد: به طور کل تولید داخلی کاغذ ٢ هزار و ٨٨٥ تن بوده که کمتر از نیم درصد از نیاز کشور را تامین می‌کرده است.

وی با مقایسه واردات کاغذ در ٤ ماهه اول سال‌های ٩٦ و ٩٧ افزود: در سال ٩٦ واردات کاغذ روزنامه ٢٦ هزار تن و در سال ٩٧، پانزده هزار تن بوده است. در سال ٩٦ واردات کاغذ چاپ و تحریر ١٠٩ هزار تن و در سال ٩٧، هشتاد و سه هزار تن بوده است.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: واردات کاغذ بالکی در سال ٩٦ یک هزار تن و در سال ٩٧، ۲ هزار و ٦٠٠ تن بوده است و ال دبلیو سی در سال ٩٦، یک هزار و ٣٠٠ تن و امسال یک هزار تن بوده است.

امیرزاده در عین حال تصریح کرد: با توجه به این آمار در مجموع ٢٦ درصد معدل منفی در موضوع واردات کاغذ داشته‌ایم و در ٤ ماهه اول سال ٩٦، یکصد و سی و هفت هزار تن کاغد وارداتی و در همین بازه زمانی در سال جاری ١٠١ هزار تن کاغذ وارداتی داشته‌ایم.

وی با اشاره به میزان نیاز کاغذ در چهار ماهه سال جاری گفت: در این مدت به ٢٢ هزار تن کاغذ روزنامه، ١٠٦ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر، هزار و ٦٠٠ تن کاغذ بالکی و هزار و ٦٠٠ تن کاغذ ال دبلیو سی (lwc) نیاز داریم.

نماینده کارگروه ساماندهی کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: موجودی انبارهای رسمی نیز ٣٠ هزار تن در بخش کاغذ چاپ و تحریر، ٩ هزار تن در کاغذ روزنامه است.

وی با اشاره به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر میزان تخصیص ارز برای کاغذ گفت: بر اساس این نامه ٢٧٥ میلیون دلار تخصیص ارز برای کاغذ در سال جاری داشته‌ایم.

امیرزاده ادامه داد: در تاریخ ٢٣ تیر ماه سال جاری ٦٨٣ فقره ثبت سفارش داشته‌ایم.

در ادامه این جلسه، محمد سلطانی فر معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: پس از یازدهم اردیبهشت که سیاست‌های جدید درباره کاغذ ابلاغ شد تصور بر این بود که کاغذ بر اساس ارز ٤٢٠٠ تومان در بازار خریداری شود ولی وقتی برخی کاغذ روزنامه وارد کشور نکردند، ما مجبور به ورود مستقیم در این زمینه شدیم و این امر منجر به تشکیل کمیته کاغذ متشکل از تجار، فروشندگان کاغذ، صاحبان روزنامه و برخی از دست اندرکاران کاغذ شد.

وی افزود: یکی از اهداف تشکیل این کمیته این بود که در دوران تحریم بتوانیم حجم زیادی کاغذ وارد کشور کنیم و مسیر تسهیلات در این زمینه را افزایش دهیم و با توجه به نیاز تولیدکنندگان کاغذ سعی کردیم نگاه نظارتی در این زمینه داشته باشیم و از افزایش قیمت کاغذ از سوی سودجویان جلوگیری کنیم.

سلطانی فر تاکید کرد: مشکل اصلی در زمینه کاغذ آمار است. ما آمار درستی از میزان کاغذ روزنامه با تخصیص ارز نداریم.

وی ادامه داد: با شرکت چوب و کاغذ مازندران نیز جلسات متعددی داشته‌ایم و این جلسات منجر به امضای تفاهم نامه‌ای در جهت تولید ٤٠ هزار تنی کاغذ (در صورت اختصاص چوب به آن‌ها) در سال جاری شده است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور مطبوعاتی با اشاره به درختان و چوب‌های شکسته و افتاده در جنگل‌ها تاکید کرد: ١٢٠ هزار تن چوب شکسته و افتاده در جنگل‌ها و مراتع وجود دارد که سرمایه عظیمی برای تولید کاغذ محسوب می‌شود.

وی در عین حال تصریح کرد: علاوه بر اینکه این چوب‌ها به عنوان سرمایه محسوب می‌شوند در عین حال اگر برداشته نشوند عوارض عدیده‌ای برای جنگل‌ها از جمله تولید گاز متان که منجر به آنش‌سورزی می‌شود، به دنبال خواهد داشت. بنابراین جمع آوری درختان و چوب‌های افتاده در جنگل علاوه بر تولید کاغذ به اصلاح جنگل نیز کمک می‌کند و مسولان این امر باید به این موضوع توجه داشته باشند.

سلطانی فر ادامه داد: در حال حاضر به ٧٠ تا ٩٠ هزار تن کاغذ روزنامه نیاز داریم و در کمیته کاغذ باید به این امر به عنوان اولویت توجه شود.

در این جلسه اعضای حاضر به طرح پیشنهادات کوتاه مدت و بلند مدت خود در زمینه حل مسائل و مشکلات کاغذ و ملزومات آن پرداختند.