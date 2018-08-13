به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره تاخیر در اجرای پروژه فنس کشی جاده عباس آباد در شمال ذخیره گاه زیستکره توران، استان سمنان گفت: متاسفانه محیط زیست و حیات وحش در اولویت وزارت راه و شهرسازی نیست. در موارد دیگر، مثلا ساخت یک آزادراه، می‌توانیم توانمندی و سرعت عمل این وزارتخانه در به کارگیری پیمان‌کار و آغاز پروژه را مشاهده کنیم اما در اجرای یک پروژه بسیار کوچک با این همه مشکل مواجهیم و دوسال است وزارت راه در حال پیگیری برای استخدام پیمانکار فنس کشی است.

وی ادامه داد: درباره جاده عباس آباد که دستکم شش یوزپلنگ در آن تلف شده اند، عملیات فنس کشی از بیش از دو سال قبل مصوب و اعتبار آن نیز تامین شده بود اما تشریفات وزارت راه در انتخاب پیمانکار باعث تاخیر زیادی شده است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خاطرنشان کرد: فنس‌کشی مسیر یازده کیلومتری جاده عباس آباد، هزینه زیادی در بر نداشت و می‌شد سریع تر از این عمل کرد. همانطور که در مسیر جاده تهران قم، فنس کشی با کیفیتی برای حریم خط مترو و در مدت زمان کمی انجام شده است.

وی افزود: تصور ما این بود که با توجه به توان اجرایی وزارت راه، همکاران این وزارتخانه در فاصله زمانی بسیار کوتاهی و ظرف مدت چند ماه، کار فنس کشی را به اتمام می رسانند اما این دوستان گرفتار مسایل اداری شدند و این تعلل بیش از دو سال طول کشید.

ظهرابی تصریح کرد: البته توله یوزپلنگی که اخیرا تصادف کرد، در محلی خارج از محدوده حادثه خیز در حدود ۴۵ کیلومتری عباس آباد و ۱۵کیلومتر خارج از مرز منطقه خارتوران دچار سانحه شده است که تاکنون سابقه نداشته است. اما تسریع در انجام این پروژه می تواند جلوی خطر برای یوزهای دیگر را بگیرد.

وی گفت: تمامی یوزهای تلف شده در این جاده غیر از مورد اخیر، تاکنون در همان محدوده ۱۱ کیلومتری مورد نظر برای فنس کشی تلف شده اند ولی درباره مورد اخیر، همکاران در حال بررسی این علت هستند که چرا این توله یوزپلنگ نر خارج از مسیر عبوری همیشگی مشاهده شده و تصادف کرده است. اما شواهد اولیه حاکی از این است که حیوان احتمالا از منطقه میان دشت به طرف خارتوران در حرکت بوده است.

ظهرابی در پایان اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست باوجود کمبود منابع مالی به دلیل تاخیر وزارت راه به ناچار فنس کشی ۴ کیلومتر از مسیر را در دو طرف بزرگراه آغاز کرده و پیمانکار مربوطه فعال است اما امیدواریم همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی، اهتمام ویژه نسبت به مسایل محیط زیست و حیات وحش نشان دهند چرا که در شرایط کنونی، محیط زیست کشور بسیار آسیب پذیر و شکننده است و باید در حد امکان جلوی آسیب های جدید را گرفت.

بخشی از جاده سمنان – مشهد، موسوم به محور عباس آباد که در محدوده شمالی ذخیره گاه زیستکره توران قرار دارد یکی از جاده های پرخطر برای یوزپلنگ های آسیایی است. در سال‌های گذشته حداقل شش یوزپلنگ در محدوده ای یازده کیلومتری از همین جاده، بر اثر تصادفات جاده ای تلف شده اند و به همین دلیل طرح فنس کشی این محدوده از سال ۱۳۹۴ مطرح شده است.

به‌تازگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان با انتخاب پیمانکاری محلی، پروژه فنس‌کشی این محدوده به همراه ایجاد مسیر عبور ایمن برای حیات وحش را در این محدوده آغاز کرده است. پیش از این قرار بود وزارت راه و شهرسازی این پروژه را به انجام برساند و تشریفات طولانی این وزارتخانه برای انتخاب پیمانکار باعث شد که سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به انتخاب پیمانکار محلی و آغاز عملیات فنس کشی اقدام کند.