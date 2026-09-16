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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

زارع: تداخل فعالیت‌ها در پهنه‌های ساحلی گناوه رفع می‌شود

زارع: تداخل فعالیت‌ها در پهنه‌های ساحلی گناوه رفع می‌شود

بوشهر- معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی بازنگری طرح جامع شهر گناوه، بر لزوم تدقیق محدوده‌های بندری و ساحلی در این طرح تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سارا زارع بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست هماهنگی بازنگری در طرح جامع شهر گناوه که با حضور نمایندگان اداره بنادر و دریانوردی، شهرداری گناوه، مشاور طرح و کارشناسان حوزه شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت استراتژیک شهر ساحلی گناوه و نقش پررنگ فعالیت‌های بندری در اقتصاد این منطقه، بازنگری در طرح جامع باید با نگاهی دقیق به پهنه‌بندی‌های دریایی و ساحلی صورت پذیرد.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی افزود: در این جلسه، موضوعات مربوط به هماهنگی در طرح‌های مرتبط با پهنه دریایی و حریم ساحلی با اداره بنادر و دریانوردی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جلوگیری از تعارض منافع

وی گفت: دیدگاه‌های تمامی حاضرین در خصوص نحوه جانمایی کاربری‌های بندری و ساحلی در طرح جامع مطرح شد تا از هرگونه تعارض منافع و تداخل فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در آینده جلوگیری شود.

زارع تصریح کرد: مشاور طرح بازنگری، گزارش اقدامات انجام شده در بخش مطالعات ساحلی و دریایی را ارائه کرد و مقرر شد نظرات تخصصی نمایندگان اداره بنادر و دریانوردی و شهرداری گناوه، به‌ویژه در خصوص محدوده SMP (محدوده پیش‌بینی شده برای فعالیت‌های دریایی)، جهت بهبود و ارتقای کیفیت طرح بررسی و در صورت انطباق با ضوابط بالادستی، در طرح جامع لحاظ شود.

تدقیق محدوده‌های شهری در پهنه‌های دریایی و ساحل

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر تاکید کرد: تدقیق محدوده‌های شهری در پهنه‌های دریایی و ساحلی گناوه، نیازمند تعامل مستمر است. رویکرد ما در این دوره از بازنگری، بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ساحلی در کنار حفظ حریم‌های قانونی و رعایت استانداردهای بندری است تا ضمن رونق فعالیت‌های اقتصادی، شاهد توسعه پایدار و منظم شهر گناوه باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اداره کل مصمم است با اخذ نظرات و خواسته‌های دستگاه‌های اجرایی دخیل در امر دریا، طرحی جامع، منعطف و عملیاتی را برای شهر گناوه نهایی کند که ضمن رفع چالش‌های موجود، بستری مناسب برای توسعه آتی این بندر تجاری فراهم آورد.

کد مطلب 6949224

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