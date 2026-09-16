به گزارش خبرنگار مهر، سارا زارع بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست هماهنگی بازنگری در طرح جامع شهر گناوه که با حضور نمایندگان اداره بنادر و دریانوردی، شهرداری گناوه، مشاور طرح و کارشناسان حوزه شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت استراتژیک شهر ساحلی گناوه و نقش پررنگ فعالیت‌های بندری در اقتصاد این منطقه، بازنگری در طرح جامع باید با نگاهی دقیق به پهنه‌بندی‌های دریایی و ساحلی صورت پذیرد.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی افزود: در این جلسه، موضوعات مربوط به هماهنگی در طرح‌های مرتبط با پهنه دریایی و حریم ساحلی با اداره بنادر و دریانوردی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جلوگیری از تعارض منافع

وی گفت: دیدگاه‌های تمامی حاضرین در خصوص نحوه جانمایی کاربری‌های بندری و ساحلی در طرح جامع مطرح شد تا از هرگونه تعارض منافع و تداخل فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در آینده جلوگیری شود.

زارع تصریح کرد: مشاور طرح بازنگری، گزارش اقدامات انجام شده در بخش مطالعات ساحلی و دریایی را ارائه کرد و مقرر شد نظرات تخصصی نمایندگان اداره بنادر و دریانوردی و شهرداری گناوه، به‌ویژه در خصوص محدوده SMP (محدوده پیش‌بینی شده برای فعالیت‌های دریایی)، جهت بهبود و ارتقای کیفیت طرح بررسی و در صورت انطباق با ضوابط بالادستی، در طرح جامع لحاظ شود.

تدقیق محدوده‌های شهری در پهنه‌های دریایی و ساحل

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر تاکید کرد: تدقیق محدوده‌های شهری در پهنه‌های دریایی و ساحلی گناوه، نیازمند تعامل مستمر است. رویکرد ما در این دوره از بازنگری، بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ساحلی در کنار حفظ حریم‌های قانونی و رعایت استانداردهای بندری است تا ضمن رونق فعالیت‌های اقتصادی، شاهد توسعه پایدار و منظم شهر گناوه باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اداره کل مصمم است با اخذ نظرات و خواسته‌های دستگاه‌های اجرایی دخیل در امر دریا، طرحی جامع، منعطف و عملیاتی را برای شهر گناوه نهایی کند که ضمن رفع چالش‌های موجود، بستری مناسب برای توسعه آتی این بندر تجاری فراهم آورد.