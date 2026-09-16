به گزارش خبرگار مهر، اسماعیل کاظمی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد اجرایی مناسبت‌های دفاع مقدس و مقاومت، اظهار کرد: دفاع مقدس گنجینه‌ای عظیم و افتخاری ماندگار برای ملت ایران است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، ارزش‌ها و دستاوردهای این دوران به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی وظیفه دارند در صیانت از این میراث ارزشمند و تبیین ابعاد مختلف دفاع مقدس برای نسل جوان، به‌ویژه دانش‌آموزان، نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

فرماندار دیلم با تاکید بر ضرورت تکریم حماسه‌آفرینان دوران دفاع مقدس بیان کرد: رزمندگان، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی هستند و باید همواره مورد تجلیل و تکریم قرار گیرند.

پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی

کاظمی از دستگاه‌های اجرایی شهرستان خواست با سپاه صاحب‌الزمان (عج) شهرستان دیلم، همکاری و همراهی لازم را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های هفته دفاع مقدس داشته باشند.

وی ادامه داد: هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری برنامه‌های این مناسبت، بیانگر عزم و اراده مسئولان برای پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت است.



رئیس ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان دیلم گفت: بیش از ۱۰۰ برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی در طول هفته دفاع مقدس در این شهرستان اجرا می‌شود.



تجلیل از ایثارگران

وی افزود: آیین تجلیل از ایثارگران، عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدای والامقام، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام است.



فرماندار دیلم ابراز امیدواری کرد با مشارکت و همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و مردم، برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال با شکوه و کیفیت مطلوب برگزار شود.



در پایان این نشست، احکام مسئولان کمیته‌های ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان دیلم نیز به آنان اعطا شد.