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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

۱۰۰۰میلیارد تومان در سال جاری برای بیمارستان نجف‌زاده اختصاص می‌یابد

۱۰۰۰میلیارد تومان در سال جاری برای بیمارستان نجف‌زاده اختصاص می‌یابد

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: امسال از منابع مختلف حدود یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه بیمارستان نجف‌زاده اردبیل تخصیص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه روز چهارشنبه در جریان بازدید از عملیات احداث بیمارستان نجف‌زاده اظهار کرد: این پروژه جایگزین بیمارستان فاطمی اردبیل و یکی از پروژه‌های اولویت‌دار استان در سفر رئیس‌جمهور بود و حدود ۳هزار میلیارد تومان برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به وقفه‌ای که در سال‌های گذشته در روند پیشرفت فیزیکی بیمارستان نجف‌زاده ایجاد شده بود، با انتخاب پیمانکار جدید، روند اجرا شتاب گرفته و هم‌اکنون شاهد پیشرفت پروژه هستیم.

استاندار اردبیل با اشاره به برنامه تامین اعتبار این پروژه در سال جاری بیان کرد: با تخصیص حدود یک‌هزار میلیارد تومان برای بیمارستان نجف‌زاده در سال جاری و در صورت تداوم روند فعلی، این پروژه طی ۲ سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

امامی یگانه ادامه داد: با افتتاح بیمارستان نجف‌زاده، شاخص تخت‌های بیمارستانی استان اردبیل به میانگین کشوری نزدیک خواهد شد و بخش مهمی از نیاز استان در حوزه خدمات درمانی و بیمارستانی تامین می‌شود.

وی میزان پیشرفت فیزیکی کنونی پروژه را حدود ۳۵درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به روند اجرای عملیات، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بخشی از عملیات نازک‌کاری و همچنین تکمیل اسکلت ساختمان انجام شود.

استاندار اردبیل تصریح کرد: سرعت‌بخشی به اجرای پروژه و تامین اعتبار مورد نیاز آن از اولویت‌های استان است و تلاش می‌کنیم با استمرار روند فعلی، بیمارستان نجف‌زاده در زمان‌بندی تعیین‌شده به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6949291

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