به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه روز چهارشنبه در جریان بازدید از عملیات احداث بیمارستان نجفزاده اظهار کرد: این پروژه جایگزین بیمارستان فاطمی اردبیل و یکی از پروژههای اولویتدار استان در سفر رئیسجمهور بود و حدود ۳هزار میلیارد تومان برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با توجه به وقفهای که در سالهای گذشته در روند پیشرفت فیزیکی بیمارستان نجفزاده ایجاد شده بود، با انتخاب پیمانکار جدید، روند اجرا شتاب گرفته و هماکنون شاهد پیشرفت پروژه هستیم.
استاندار اردبیل با اشاره به برنامه تامین اعتبار این پروژه در سال جاری بیان کرد: با تخصیص حدود یکهزار میلیارد تومان برای بیمارستان نجفزاده در سال جاری و در صورت تداوم روند فعلی، این پروژه طی ۲ سال آینده تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید.
امامی یگانه ادامه داد: با افتتاح بیمارستان نجفزاده، شاخص تختهای بیمارستانی استان اردبیل به میانگین کشوری نزدیک خواهد شد و بخش مهمی از نیاز استان در حوزه خدمات درمانی و بیمارستانی تامین میشود.
وی میزان پیشرفت فیزیکی کنونی پروژه را حدود ۳۵درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به روند اجرای عملیات، پیشبینی میشود تا پایان امسال بخشی از عملیات نازککاری و همچنین تکمیل اسکلت ساختمان انجام شود.
استاندار اردبیل تصریح کرد: سرعتبخشی به اجرای پروژه و تامین اعتبار مورد نیاز آن از اولویتهای استان است و تلاش میکنیم با استمرار روند فعلی، بیمارستان نجفزاده در زمانبندی تعیینشده به بهرهبرداری برسد.
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