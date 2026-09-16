خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در دیلم توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امید صابر عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ماموران انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری مشکوک شده و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، بیش از هزار و ۲۰۰ ثوب پوشاک زنانه قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم با بیان اینکه ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشناسان پنج میلیارد ریال برآورد شده است؛ گفت : در این راستا یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.