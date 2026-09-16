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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در دیلم توقیف شد

خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در دیلم توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی دیلم از کشف کالای قاچاق از یک خودروی سواری شوتی به ارزش پنج میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امید صابر عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ماموران انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری مشکوک شده و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، بیش از هزار و ۲۰۰ ثوب پوشاک زنانه قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم با بیان اینکه ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشناسان پنج میلیارد ریال برآورد شده است؛ گفت : در این راستا یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6949266

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