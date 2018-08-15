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۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

مه گرفتگی در محورهای شمالی/ ترافیک در آزادراه کرج

مه گرفتگی در محورهای شمالی/ ترافیک در آزادراه کرج

رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از مه گرفتگی در استان های شمالی و ترافیک در جاده چالوس خبر داد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور نشان می‌دهد که در استان مازندران(محورهای کیاسر-سمنان و کندوان محدوده هزارچم) با مه گرفتگی رو به رو هستیم که لازم است رانندگان محترم مسائل ایمنی را به صورت ویژه تر رعایت کنند.

سرهنگ رحمانی درباره ترافیک نیز گفت: همچنین ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج- قزوین(محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راههای کشور بیان داشت: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

کد مطلب 4375151

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