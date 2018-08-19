لاریجانی: کمیسیون امنیت ملی واقعه فرودگاه تفلیس را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در پاسخ به تذکر برخی نمایندگان از جمله سیدتقی کبیری نماینده مردم خوی درباره هتک حرمت تعدادی از مسافران ایرانی در فرودگاه تفلیس گرجستان در هفته گذشته با بیان اینکه وزارت خارجه در این زمینه اقداماتی را انجام داده، تاکید کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز این مساله را پیگیری کند.

گفتنی است هفته گذشته در جریان پرواز تفلیس به اصفهان در فرودگاه تفلیس پایتخت گرجستان ماموران بازرسی فرودگاه تعدادی از مسافران زن ایرانی را مجبور به کشف حجاب برای عبور از گیت بازرسی کرده بودند که این مساله با اعتراضات بسیاری رو به رو شده و روزهای اخیر سفیر گرجستان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شده است.