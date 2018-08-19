  1. سیاست
  2. مجلس
۲۸ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۳

در صحن مجلس مطرح شد؛

لاریجانی: کمیسیون امنیت ملی واقعه فرودگاه تفلیس را پیگیری کند

لاریجانی: کمیسیون امنیت ملی واقعه فرودگاه تفلیس را پیگیری کند

رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست تا واقعه رخ داده در فرودگاه تفلیس را پیگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در پاسخ به تذکر برخی نمایندگان از جمله سیدتقی کبیری نماینده مردم خوی درباره هتک حرمت تعدادی از مسافران ایرانی در فرودگاه تفلیس گرجستان در هفته گذشته با بیان اینکه وزارت خارجه در این زمینه اقداماتی را انجام داده، تاکید کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز این مساله را پیگیری کند.

گفتنی است هفته گذشته در جریان پرواز تفلیس به اصفهان در فرودگاه تفلیس پایتخت گرجستان ماموران بازرسی فرودگاه تعدادی از مسافران زن ایرانی را مجبور به کشف حجاب برای عبور از گیت بازرسی کرده بودند که این مساله با اعتراضات بسیاری رو به رو شده و روزهای اخیر سفیر گرجستان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شده است.

کد مطلب 4378439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها