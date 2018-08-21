به گزارش خبرگزاری مهر، ارنستو والورده، سرمربی تیم فوتبال بارسلونا، در دیدار تیمش مقابل آلاوس که با برتری ۳ بر صفرشان به پایان رسید اقدام به انتخاب ترکیبی کلاسیک کرد. اما ترکیبی که او انتخاب کرد یک سورپرایز هم داشت و آن هم جلوتر قراردادن سرخی روبرتو نسبت به کوتینیو بود.

ایده‌‏ای که این مربی برای فصل جاری دارد این است که بازیکنان بیشتری را آماده نگه دارد تا همیشه در شرایط ایده‎آل باشند و هر زمان نیاز شد بتوانند به تیم کمک کنند.

فصل گذشته این مربی به طور مداوم بیشتر از ۱۳ تا ۱۵ بازیکن استفاده می‎کرد. آندره گومز، لوکاس دینیه و یری مینا رفته‎اند، اما ۴ بازیکن دیگر به تیم اضافه شدند که انتظار می‌‏رود از این به بعد بیشتر آن‌ها را در زمین بازی ببینیم.

هدف بارسا این است که برای بردن همه جام‎ها تلاش کند. همان طور که مسی هم گفته بود هدف اصلی لیگ قهرمانان است، اما برای بردن این جام بارسا باید در تورنمنت‌های داخلی هم بدرخشد و خوب کار کند.

والورده برای رسیدن به این هدف بازیکنان خوبی در اختیار داشته و بازیکنانی مانند آرتورو ویدال را هم به ترکیب تیمش اضافه کرده است. در نتیجه ممکن است به زودی در این تیم شاهد چرخش در ترکیب باشیم.