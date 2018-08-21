به گزارش خبرگزاری مهر، ارنستو والورده، سرمربی تیم فوتبال بارسلونا، در دیدار تیمش مقابل آلاوس که با برتری ۳ بر صفرشان به پایان رسید اقدام به انتخاب ترکیبی کلاسیک کرد. اما ترکیبی که او انتخاب کرد یک سورپرایز هم داشت و آن هم جلوتر قراردادن سرخی روبرتو نسبت به کوتینیو بود.
ایدهای که این مربی برای فصل جاری دارد این است که بازیکنان بیشتری را آماده نگه دارد تا همیشه در شرایط ایدهآل باشند و هر زمان نیاز شد بتوانند به تیم کمک کنند.
فصل گذشته این مربی به طور مداوم بیشتر از ۱۳ تا ۱۵ بازیکن استفاده میکرد. آندره گومز، لوکاس دینیه و یری مینا رفتهاند، اما ۴ بازیکن دیگر به تیم اضافه شدند که انتظار میرود از این به بعد بیشتر آنها را در زمین بازی ببینیم.
هدف بارسا این است که برای بردن همه جامها تلاش کند. همان طور که مسی هم گفته بود هدف اصلی لیگ قهرمانان است، اما برای بردن این جام بارسا باید در تورنمنتهای داخلی هم بدرخشد و خوب کار کند.
والورده برای رسیدن به این هدف بازیکنان خوبی در اختیار داشته و بازیکنانی مانند آرتورو ویدال را هم به ترکیب تیمش اضافه کرده است. در نتیجه ممکن است به زودی در این تیم شاهد چرخش در ترکیب باشیم.
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