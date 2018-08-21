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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۰۵

با هدف بردن همه جام‌ها؛

ایده جدید «والورده» در بارسلونا عملی می‏‎شود

ایده جدید «والورده» در بارسلونا عملی می‏‎شود

ارنستو والورده به زودی تغییراتی تاکتیکی در تیمش خواهد داشت و تصمیم دارد با هدف کسب بهترین نتایج در همه تورنمنت‌هایی که در آن حضور دارد از سیستم چرخشی استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارنستو والورده، سرمربی تیم فوتبال بارسلونا، در دیدار تیمش مقابل آلاوس که با برتری ۳ بر صفرشان به پایان رسید اقدام به انتخاب ترکیبی کلاسیک کرد. اما ترکیبی که او انتخاب کرد یک سورپرایز هم داشت و آن هم جلوتر قراردادن سرخی روبرتو نسبت به کوتینیو بود.

ایده‌‏ای که این مربی برای فصل جاری دارد این است که بازیکنان بیشتری را آماده نگه دارد تا همیشه در شرایط ایده‎آل باشند و هر زمان نیاز شد بتوانند به تیم کمک کنند.

فصل گذشته این مربی به طور مداوم بیشتر از ۱۳ تا ۱۵ بازیکن استفاده می‎کرد. آندره گومز، لوکاس دینیه و یری مینا رفته‎اند، اما ۴ بازیکن دیگر به تیم اضافه شدند که انتظار می‌‏رود از این به بعد بیشتر آن‌ها را در زمین بازی ببینیم.

هدف بارسا این است که برای بردن همه جام‎ها تلاش کند. همان طور که مسی هم گفته بود هدف اصلی لیگ قهرمانان است، اما برای بردن این جام بارسا باید در تورنمنت‌های داخلی هم بدرخشد و خوب کار کند.

والورده برای رسیدن به این هدف بازیکنان خوبی در اختیار داشته و بازیکنانی مانند آرتورو ویدال را هم به ترکیب تیمش اضافه کرده است. در نتیجه ممکن است به زودی در این تیم شاهد چرخش در ترکیب باشیم.

کد مطلب 4380114

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