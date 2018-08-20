به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران درمراسمی که به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان در ستاد ارتش برگزار شد ضمن تبریک عید سعید قربان و دهه ولایت گفت:امید است که همه بتوانند چون شما آزادگان، ولایت‌مدار باشند و در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خوش بدرخشند، کاری که شما انجام دادید بسیار ارزشمند و بزرگ بود و باعث شد ما در این جبهه پایمردی نیز بر دشمن پیروز شویم و این ظفرمندی در دفاع مقدس با صبر و توکل بر خدای متعال و توسل به معصومین علیه السلام به ثمر نشست.

وی با مقایسه رفتار انسانی و الهی جمهوری اسلامی و رفتار غیر انسانی رژیم صدام با اسرای جنگی خاطر نشان کرد: رژیم بعث از ساده ترین و کم ترین تا سخت ترین و شکننده ترین شکنجه ها را به کار می گرفت تا بتواند بر روی اراده و اندیشه آزادگان ما تاثیر بگذارد و آنها را در برابر امام و ارزش‌های انقلاب قرار دهند، اما آزادگان با غیرت ما محکم و مقاوم ایستادند و لحظه ای قامت سروگونه آنان در برابر آزار و اذیت و شکنجه خم نشد و این نشانه پیروزی بود.

امیر دریادار سیاری در ادامه بیان داشت: آنجا جنگ عقیده بود جنگ اندیشه بود اما پیروز این عرصه آزادگان سرو قامت ما بودند که در برابر رنج ها، شکنجه ها و توهین‌ها، عاشورایی پای ارزش‌های خود ایستادند و پیروزمندانه و غرور آفرین به کشور اسلامی بازگشتند.

معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران رفتار اسلامی و انسانی با اسرای عراقی داشت و از ابتدا تا پایان اسارت نسبت به آنها ، دستورات اسلامی را رعایت کرد ودر تامین تغذیه و پوشاک و بهداشت و درمان و سایر نیازمندیهای آنان اهتمام ویژه داشت.

گفتنی است در پایان مراسم با اهدای لوح و هدیه از آزادگان حاضر در جلسه تقدیر به عمل آمد.