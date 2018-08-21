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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۷:۲۷

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

نتایج دو شناگر ایران در ۵۰ متر آزاد

نتایج دو شناگر ایران در ۵۰ متر آزاد

دو نماینده شنا ایران در ماده ۵۰ متر آزاد، در رده ۱۹ و ۲۳ مرحله مقدماتی بازی های آسیایی قرار و از صعود به فینال بازماندند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، هجدهمین دوره بازی های آسیایی به میزبانی اندونزی در حال برگزاری است. در سومین روز بازی ها، سینا غلامپور و بنیامین قره حسنلو دو نماینده شنا ایران در ماده ۵۰ متر آزاد بودند که به آب زدند.

بنیامین قره حسنلو  زمان ۲۳:۱۱ را ثبت کرد و در مجموع در رده نوزدهم قرار گرفت.

 سینا غلامپور نیز با زمان ۲۳:۵۴ در رتبه ۲۳ دور مقدماتی قرار گرفت. 

در این ماده ۵۱ شناگر به رقابت با یکدیگر پرداختند که تنها هشت نفر از آنها جواز حضور در فینال را کسب کردند و قره حسنلو و غلامپور از صعود به فینال بازماندند. بهترین شناگر دور مقدماتی ۵۰ متر هکسین از چین با زمان ۲۲:۲۱ بود.

کد مطلب 4380595
ساناز سلیمان آبادی

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