نتایج دو شناگر ایران در ۵۰ متر آزاد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، هجدهمین دوره بازی های آسیایی به میزبانی اندونزی در حال برگزاری است. در سومین روز بازی ها، سینا غلامپور و بنیامین قره حسنلو دو نماینده شنا ایران در ماده ۵۰ متر آزاد بودند که به آب زدند.

بنیامین قره حسنلو زمان ۲۳:۱۱ را ثبت کرد و در مجموع در رده نوزدهم قرار گرفت.

سینا غلامپور نیز با زمان ۲۳:۵۴ در رتبه ۲۳ دور مقدماتی قرار گرفت.

در این ماده ۵۱ شناگر به رقابت با یکدیگر پرداختند که تنها هشت نفر از آنها جواز حضور در فینال را کسب کردند و قره حسنلو و غلامپور از صعود به فینال بازماندند. بهترین شناگر دور مقدماتی ۵۰ متر هکسین از چین با زمان ۲۲:۲۱ بود.