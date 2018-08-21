کارشکنی برای حمل ریلی بار از مرزهای خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین فارسیان شامگاه گذشته در حاشیه شورای اداری خرمشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میلیاردها ریال برای احداث زیرساخت های ریلی در خرمشهر هزینه شده است اما با وجود جذب بار توسط راه آهن، تاکنون یک واگن بار با لوکوموتیو از مرزهای خرمشهر جابه جا نشده است.

وی افزود: از طریق حمل ریلی می توان روزانه هزاران بار به وسیله شبکه ریلی سراسری به عمق کشور و حتی خارج کشور جابه جا کرد و با توجه به هزینه تمام شده حمل ریلی در مقایسه با حمل جاده ای، این تمایل نیز وجود دارد اما تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است.

توقف دو هفته بار ۳۳۰۰ تنی شکر

مدیر پایانه راه آهن خرمشهر در ادامه از توقف دو هفته ای بار شکر متقاضی حمل ریلی در بندر خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: سه هزار و ۳۰۰ تن بار شکر وارداتی که از ارزاق مردم است و قرار است از طریق خط ریلی به سیرجان منتقل شود با وجود وعده مساعد مدیرکل گمرک خرمشهر پس از گذشت دو هفته هنوز در انبارهای بندر خرمشهر دپو شده و ترخیص نشده است.

وی افزود: پیش بینی حمل بار با واگن دیده شده و با صاحبان واگن ها نیز برای حمل این بار قرارداد منعقد، جلسات متعددی و در خصوص ترخیص و حمل ریلی بار از بندرخرمشهر با مدیرکل گمرک خرمشهر برگزار شده است و وی نیز ابراز تمایل کرده اما تاکنون اقدام موثری در این راستا انجام نشده است.

فارسیان با بیان اینکه در رابطه با ترخیص این بار از سوی گمرک خرمشهر سنگ اندازی می شود، گفت: زیر ساخت های لازم برای حمل و جابه جابه جایی بار در بندر خرمشهر فراهم شده است و تنها نیازمند به روز رسانی است و این تعلل می تواند بخاطر رانت در حمل جاده ای باشد.

وی در ادامه با تاکید بر به صرفه بودن ترانزیت بار از طریق حمل ریلی به توسعه زیرساخت های راه آهن در کشور اشاره کرد و گفت: خط راه آهن در ایران از سال۱۳۱۲ احداث شده و اتصال سراسری دارد و امروزه می توان هر میزان بار را جذب و به نقاط مختلف شمال و جنوب از جمله بندر عباس، آستارا و سرخس و کشورهای ارمنستان، آذربایجان و مرز ترکیه ترانزیت کرد.