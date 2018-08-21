حماس: نبرد ما با اسرائیل تا آزادی کامل سرزمین فلسطین ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش حماس اعلام کرد که فلسفه منازعه با رژیم صهیونیستی مبتنی بر تحقق یک هدف عمده است و آن هم آزادی سرزمین فلسطین و رهاسازی مقدسات اسلامی و مسیحی و در راس آنها قدس و مسجد مبارک الاقصی از چنگال اشغالگران صهیونیست میباشد.
بر اساس این گزارش، حماس به مناسبت ۴۹ امین سالروز به آتش کشیده شدن مسجد مبارک الاقصی اعلام کرد که آزادسازی سرزمین فلسطین تنها در گرو پرداخت بها است، حماس و تمامی گروههای بالنده ملت فلسطین قادر به ادامه مبارزه و مقاومت با بهرهگیری از همه امکانات و ابزارهایش تا زمان آزادسازی سرزمین فلسطین و قدس و عینیت بخشیدن به حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان و آزادی اسرای فلسطینی و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف هستند.
در این بیانیه آمده است که تظاهرات بازگشت و لغو محاصره نوار غزه یکی از ابتکارهای ملت فلسطین به شمار میرود، هرگز ملت فلسطین از این تظاهرات چشمپوشی نخواهد کرد، ما در حماس در کنار تمامی قشرهای ملت فلسطین و گروههای آن به مبارزات خود تا زمان تحقق اهداف این تظاهرات که همان حق بازگشت و لغو محاصره نوار غزه است، ادامه خواهیم داد.
در این بیانیه میخوانیم که رایزنیهای گروههای فلسطینی در قاهره تحت نظارت مصر با هدف لغو محاصره نوار غزه و پایان بخشیدن به تجاوزات دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین در نوار غزه و تضمین یک زندگی آبرومندانه برای آنان صورت گرفت.
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