به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی شامگاه دوشنبه در جمع مردم کوی خضر همدان بابیان اینکه مفتخریم در دورانی زندگی می کنیم که نعمت و برکت خداوند، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی جاری است، گفت: باید قدر این موقعیت را بدانیم.

وی بابیان اینکه دشمنان ۴۰ سال است که برای توقف انقلاب تلاش می کنند و به همه حربه ها دست زده اند اما موفق نبوده اند، گفت: دشمن می خواهند بین مردم، حاکمیت و مسئولان فاصله ایجاد کند اما این نقشه باطلی است زیرا مسئولان از خود مردم و با رای مردم هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان باتاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی با همه توان در خدمت مردم است و از این فشارها هم عبور کرده و در جنگ اقتصادی نیز بر دشمن غلبه خواهد کرد، گفت: دشمنان به هدف خود که مایوس کردن مردم است، نخواهند رسید.

وی خطاب به مردم کوی خضر همدان بابیان اینکه مصمم هستیم حرکتی قوی در این منطقه بیش از آنچه در گذشته بوده، انجام شود، بر رفع مشکلات ساکنان این منطقه تاکید کرد.

شاهرخی بابیان اینکه کمیته ای توسط فرماندار تشکیل و مشکلات منطقه دسته بندی می شود، گفت: باید نمایندگان محلات این منطقه در کمیته شرکت کنند و تا تعیین تکلیف مسائل، فرماندار پیگیری ها را انجام خواهد داد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه به تاسی از دولت، توجه به معیشت و اشتغال مدنظر است کمااینکه توفیقات خوبی در استان حاصل شده اما باید حرکت شتابان تر داشت، گفت: توجه به مناطق حاشیه شهر همدان به صورت جدی در دستور کار است و مدیران باید در این مناطق کار کنند و امور انجام شده را پیگیری می کنیم.

وی بابیان اینکه اداره کل ورزش و جوانان باید حداقل دو یا سه سانس رایگان سالن ورزشی منطقه را در اختیار اهالی منطقه قرار دهد، گفت: ۲۰ میلیون تومان برای بهسازی سرویس‌های بهداشتی مسجد کوی خضر اختصاص می یابد.

شاهرخی بابیان اینکه کارهای قابل تقدیری توسط کانون های مساجد منطقه انجام شده است، افزود: ۱۰ میلیون تومان اعتبار با ارائه طرح به آنها اختصاص می یابد.

وی بابیان اینکه از نیروی انتظامی، شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، اداره اطلاعات در مقابله با باندهای سازمان یافته مواد مخدر تقدیر می کنم، گفت: تاکید شده به هیچ عنوان معتاد متجاهر در شهر نباشد و نیروی انتظامی در این زمینه ونیز برخورد با خرده فروش ها در حاشیه شهر اقدام کند.

وی تاکید کرد: دستگاه هایی که برای این منطقه برنامه دارند باید مشکلات را به کمیته ارائه دهند تا با توجه به توان و برنامه ها؛ امور پیگیری شود.