اجباری شدن خدمت سربازی در مراکش برای نخستین بار از سال ۲۰۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عبدالحق المرینی» سخنگوی رسمی کاخ پادشاهی مراکش اعلام کرد که شهروندان زن و مرد ۱۹ الی ۲۵ ساله این کشور باید اقدام به گذراندن دوره ۱۲ ماهه سربازی کنند.

این قانون از سال ۲۰۰۶ در مراکش متوقف شده بود.

وی در ادامه افزود: در این قانون موارد معافیت از خدمت نظامی و حقوق و مسؤولیتهای افرادی که این دوره ها را می گذرانند مشخص شده است.

المرینی تاکید کرد: هدف از گذراندن این دوره های خدمت سربازی تقویت روحیه ملی گرایی در میان جوانان است.

مراکش طی ماههای گذشته شاهد برگزاری تظاهرات از سوی جوانان در مناطق حاشیه ای مانند منطقه الریف در شمال و جراده در شرق این کشور بوده است. برخی منتقدان معتقدند که اجرایی شدن این قانون تلاشی برای پیوند زدن جوانان این کشور به حاکمیت است.