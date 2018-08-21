مراقب سکته گرمایی باشید/ علائم گرمازدگی

به گزارش خبرگزاری مهر، گرمازدگی به افزایش غیر طبیعی درجه حرارت بدن گفته می شود که ناشی از شکست مکانیسم های تنظیم دمای بدن برای مقابله با گرمای محیط است. برای ثابت نگه داشتن دمای بدن، دفع گرمای اضافی لازم است ولی هرچه هوا گرمتر و مرطوبتر باشد دفع گرما با مشکل بیشتری همراه است. این افزایش غیر طبیعی دمای بدن می تواند عواقبی را به دنبال داشته باشد.

فاطمه دستغیب کارشناس مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: مراحل گرمازدگی شامل خستگی گرمایی، گرمازدگی (سرگیجه ناگهانی پس از مدت زمان طولانی در معرض گرما)، گرفتگی عضلات و سکته گرمایی است. سکته گرمایی شدیدترین نوع گرمازدگی است که به اقدامات فوری پزشکی نیاز دارد. در این حالت درجه حرارت بدن فرد ممکن است تا ۴۰ درجه سانتی گراد یا بیش از آن افزایش یابد. علائم گرمازدگی در مراحل مختلف می تواند از تهوع و استفراغ، سردرد و سرگیجه ، عدم تعریق، ، پوست داغ خشک و قرمز، ضعف و گرفتگی عضلات تا اختلال در هوشیاری، ضربان قلب و تنفس سریع و غش متفاوت باشد که اگر این حالات ادامه یابد می تواند به نارسایی ارگان های مختلف بدن، کما و مرگ منجر شود.

وی ادامه داد: نوزادان و کودکان، سالمندان، افراد چاق، کارگران و ورزشکاران در فضای باز، افراد با بیماری زمینه ای مانند بیماری های قلبی و فشارخون، مصرف داروهای خاص مانند دیورتک ها بیشتر در معرض ابتلا به گرمازدگی هستند. برای جلوگیری از گرمازدگی سعی کنید در ماه های گرم سال کمتر از خانه بیرون بروید و از فعالیت بیش از حد در گرما پرهیز کنید. همچنین در طول روز مقدار کافی مایعات بنوشید. لباس های روشن، گشاد و سبک بپوشید. از غذاهای کم چرب و کم نمک استفاده کنید.

دستغیب افزود: اگر فردی در اطراف شما دچار گرمازدگی شد اور را فورا از گرما دور کرده و به محلی خنک منتقل کنید. لباس‌های فرد را سبک کرده ، ملحفه خیس روی فرد انداخته و آب ولرم روی او بپاشید. یک پارچه سرد و مرطوب را به مچ دست، گردن، زیر بغل و یا کشاله ران بمالید. در صورت هوشیاری فرد را به دوش گرفتن و نوشیدن آب و مایعات خنک تشویق کنید. اگر نشانه‌های گرمازدگی بهبود نیافت یا وخیم‌تر شد و یا احتمال سکته گرمایی وجود داشت فرد را سریعاً به مرکز درمانی منتقل کنید.