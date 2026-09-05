کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در اردستان

سرهنگ حجت الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف مقابله با قاچاق و توزیع غیرقانونی و خارج از شبکه سوخت، مأموران انتظامی شهرستان اردستان با اقدامات اطلاعاتی از انتقال محموله سوخت غیرمجاز در یکی از محورهای مواصلاتی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در این راستا اکیپ‌های عملیاتی پلیس آگاهی با همکاری گشت کلانتری ۱۱ شهرستان اردستان، با استقرار هدفمند در محور مورد نظر، یک دستگاه کامیون حامل سوخت را شناسایی و نسبت به متوقف کردن آن اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان تصریح کرد: در بازرسی دقیق از تانکر این کامیون، مقدار ۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع کشف شد.

بهامین با اشاره به اینکه در این عملیات ۲ متهم شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شدند بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و سوخت تأکید و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.