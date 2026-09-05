  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در اردستان

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در اردستان

اردستان-فرمانده انتظامی اردستان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۳۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حجت الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف مقابله با قاچاق و توزیع غیرقانونی و خارج از شبکه سوخت، مأموران انتظامی شهرستان اردستان با اقدامات اطلاعاتی از انتقال محموله سوخت غیرمجاز در یکی از محورهای مواصلاتی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در این راستا اکیپ‌های عملیاتی پلیس آگاهی با همکاری گشت کلانتری ۱۱ شهرستان اردستان، با استقرار هدفمند در محور مورد نظر، یک دستگاه کامیون حامل سوخت را شناسایی و نسبت به متوقف کردن آن اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان تصریح کرد: در بازرسی دقیق از تانکر این کامیون، مقدار ۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع کشف شد.

بهامین با اشاره به اینکه در این عملیات ۲ متهم شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شدند بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و سوخت تأکید و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6937717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها