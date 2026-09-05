کشف ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی صبح امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای مبارزه بیامان با مخلان اقتصادی، مأموران پرتلاش پلیس آگاهی شهرستان ازنا با پشتیبانی اطلاعاتی سربازان گمنام امامزمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان لرستان، موفق به شناسایی یک انبار قاچاق سوخت شدند.
وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات بهدستآمده، یک واحد کارگاهی در حاشیه شهرستان ازنا، بهعنوان مرکز دپوی سوخت قاچاق فعالیت میکرد. در پی این کشف، مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی قضایی، از کارگاه فرآوردههای نفتی واقع در یکی از روستاهای شهرستان بازرسی کردند.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان، افزود: در جریان این عملیات مقدار ۳۳ هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل که بهصورت غیرقانونی در محل مذکور دپو شده بود، کشف، محل مذکور پلمب و یک متهم دراینرابطه بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
سرهنگ ابدالچگنی با تأکید بر قاطعیت برخورد با مخلان اقتصادی، عنوان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی بالا، هیچ راه فراری برای مجرمان اقتصادی باقی نخواهد گذاشت و از هرگونه اقدام علیه منافع اقتصادی مردم و کشور با قاطعیت برخورد خواهد شد.
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