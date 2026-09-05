به گزارش خبرگزاری مهر ، فردین عینی گفت: پس از پیگیری‌های مستمر در سطح استانی و ملی و تامین اعتبار ۱۴۱ میلیارد تومانی از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴، پروژه‌های متعدد حفاظتی، مرمتی، زیرساختی و مطالعاتی از ابتدای سال ۱۴۰۵ در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی آغاز شده و در حال اجرا است.

مدیر پایگاه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی افزود: این اقدامات در چارچوب برنامه مدیریت و حفاظت از اثر و با هدف صیانت از اصالت، یکپارچگی و ارزش برجسته جهانی، ارتقای پایداری کالبدی، حفاظت از عناصر تاریخی، بهبود زیرساخت‌های فنی و افزایش کیفیت محیطی مجموعه برنامه‌ریزی شده و اجرا می‌شود.

او تاکید کرد: از جمله پروژه‌های مهم در حال اجرا در مجموعه می‌توان به تکمیل تزئینات و کاشی‌کاری‌های سر در عالی‌قاپو، اجرای رواق‌های بخش تجاری مجموعه، ایجاد مخزن امن و استاندارد، تملک دو پلاک در محدوده مجموعه، ساماندهی و مرمت موزه مردم شناسی، استحکام بخشی، تثبیت و حفاظت از تزئینات داخلی، نصب و به‌روز رسانی تجهیزات الکترونیکی و انجام چند طرح مطالعاتی اشاره کرد.

عینی با اشاره به پروژه‌هایی که اجرای آن‌ها به پایان رسیده است، ادامه داد: نصب نرده و حفاظ در محدوده سایت تاریخی مجموعه، جداره‌سازی گذر گازران از سمت حمام شیخ صفی و تکمیل کاشی‌کاری‌های سر در مغازه‌های تجاری مجموعه پروژه‌هایی هستند که اجرای آن‌ها کامل شده و پروژه‌های دیگر نیز با درصد پیشرفت بالا در حال تکمیل قرار دارند.

مدیر پایگاه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش موثری در حفاظت از ارزش‌های تاریخی، معماری و هنری مجموعه، افزایش دوام و پایداری عناصر کالبدی، ارتقای کیفیت منظر فرهنگی، توسعه زیرساخت‌های حفاظتی و خدماتی، بهبود مدیریت مجموعه و فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای حضور گردشگران، پژوهشگران و علاقمندان به میراث فرهنگی خواهد داشت.