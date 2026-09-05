به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، مهین تجدد نمایشنامه نویس و مدرس پیشکسوت تئاتر که در سال ۱۳۸۰ چشم از جهان فروبست از جمله نسل اول بانوان نمایشنامه نویس ایران است که با کارگردانانی همچون آربی آوانسیان و پیتر بروک، عزت‌الله انتظامی، شهرو خردمند و ... همکاری کرده است.

از جمله ویژگی آثار این هنرمند می‌توان به استفاده از زبان غیرمعاصر و روایت های کهن اشاره کرد.

نمایشنامه «بت گر» با کارگردانی شراره پورخراسانی و نقش‌خوانی هنرمندانی همچون جواد تولمی، زهرا پرهون، نگین زینی وند، پرویز گوهری، داریوش نصیری، مرتضی کوهی و شراره پورخراسانی نمایشنامه‌خوانی می‌شود.

در گروه موسیقی این نمایش امیرحسین کردی و نوید معصومی حضور دارند.

ایرانی خوانی سنگلج سه شنبه ۱۷ شهریور، ساعت ۱۷ میزبان علاقه‌مندان اجرای نمایشنامه‌خوانی است.

این برنامه بلیت فروشی ندارد و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.