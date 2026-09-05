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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

نمایشنامه «بت گر» نوشته مهین تجدد خوانش می‌شود

نمایشنامه «بت گر» نوشته مهین تجدد خوانش می‌شود

نمایشنامه «بت گر» نوشته مهین تجدد با کارگردانی شراره پورخراسانی سه شنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۷ نمایشنامه‌خوانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، مهین تجدد نمایشنامه نویس و مدرس پیشکسوت تئاتر که در سال ۱۳۸۰ چشم از جهان فروبست از جمله نسل اول بانوان نمایشنامه نویس ایران است که با کارگردانانی همچون آربی آوانسیان و پیتر بروک، عزت‌الله انتظامی، شهرو خردمند و ... همکاری کرده است.

از جمله ویژگی آثار این هنرمند می‌توان به استفاده از زبان غیرمعاصر و روایت های کهن اشاره کرد.

نمایشنامه «بت گر» با کارگردانی شراره پورخراسانی و نقش‌خوانی هنرمندانی همچون جواد تولمی، زهرا پرهون، نگین زینی وند، پرویز گوهری، داریوش نصیری، مرتضی کوهی و شراره پورخراسانی نمایشنامه‌خوانی می‌شود.

در گروه موسیقی این نمایش امیرحسین کردی و نوید معصومی حضور دارند.

ایرانی خوانی سنگلج سه شنبه ۱۷ شهریور، ساعت ۱۷ میزبان علاقه‌مندان اجرای نمایشنامه‌خوانی است.

این برنامه بلیت فروشی ندارد و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6937721

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