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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

معاون وزیر ورزش از اردوی دختران پارادوومیدانی بازدید کرد

معاون وزیر ورزش از اردوی دختران پارادوومیدانی بازدید کرد

معاون امور بانوان وزیر ورزش با حضور در اردوی تیم ملی پارادوومیدانی زنان از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی آنها برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا محمدیان معاون وزیر وزش در امور بانوان امروز (شنبه ۱۴ شهریور) با حضور در مجموعه ورزشی شهید شیرودی از اردوی تیم ملی پارادوومیدانی زنان بازدید کرد.

وی ابتدا با تیشه‌گران سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی و ساکی، سرپرست نایب‌ رئیسی بانوان این فدراسیون، دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، ضمن تبادل نظر درباره روند آماده‌سازی تیم ملی، گزارشی از تعداد ملی‌پوشان حاضر در اردو، برنامه و تعداد اردوهای آماده‌سازی، وضعیت آمادگی فنی و جسمانی ورزشکاران و همچنین روند پیش‌بینی و اجرای برنامه‌های تخصصی در حوزه‌های بدنسازی، تغذیه و آمادگی روحی ارایه شد.

در ادامه، معاون توسعه ورزش بانوان با حضور در پیست دوومیدانی مجموعه شهید شیرودی، با ورزشکاران و مربیان تیم ملی پارادوومیدانی دیدار کرد.

ملی‌پوشان نیز ضمن خیرمقدم، بر عزم و اراده خود برای تلاش هرچه بیشتر به منظور کسب موفقیت در بازی‌های آسیایی ناگویا و بالا بردن پرچم مقدس ایران اسلامی‌ تأکید کردند. محمدیان، سپس از نزدیک به تماشای تمرینات ملی‌پوشان پرداخت و در فضایی صمیمی و دوستانه با ورزشکاران و مربیان به گپ و گفت نشست.

وی ضمن شنیدن صحبت‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات ورزشکاران، برای آنان در مسیر آماده‌سازی و حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آرزوی موفقیت، و بر پیگیری موضوعات مطرح‌شده تأکید کرد.

کد مطلب 6937773

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