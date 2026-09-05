رونمایی از کتاب «عماد ملت»؛ روایت تاریخچه انتصاب اعضای شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نشست خبری صبح امروز هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از کتاب «عماد ملت» رونمایی شد.
این کتاب به بررسی تاریخچه انتخاب و انتصاب اعضای شورای نگهبان از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۴ میپردازد و روند شکلگیری و تغییرات ترکیب اعضای این شورا را در مقاطع مختلف تاریخی روایت میکند.
کتاب «عماد ملت» با تمرکز بر سوابق و روند انتخاب و انتصاب اعضای شورای نگهبان، تصویری از تاریخچه فعالیت این نهاد از ابتدای تأسیس تاکنون ارائه میدهد.
در حاشیه نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان، از کتاب «عماد ملت» با موضوع تاریخچه انتخاب و انتصاب اعضای شورای نگهبان رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نشست خبری صبح امروز هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از کتاب «عماد ملت» رونمایی شد.
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