عرضه قدرتمندترین پردازنده های گرافیکی با وضوح فراگیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، قرار است رونمایی از این پردازنده ها در جریان برگزاری نمایشگاه Gamescom در آلمان صورت بگیرد. تمامی این پردازنده های گرافیکی تازه از سری GeForce RTX هستند.

پردازنده های جدید GeForce RTX ۲۰۸۰ Ti,، RTX ۲۰۸۰ و ۲۰۷۰نام دارند و جایگزین پردازنده های سری جی تی ایکس ۱۰ می شوند. کارت های گرافیک تازه ان ویدیا اولین کارت های گرافیک تولیدی این شرکت هستند که می توانند در زمان پخش تصاویر با دقت ۶۰ فریم در ثانیه کیفیت آنها را با دقت ۴K حفظ کنند و در عین حال با فناوری اچ دی آر که وضوح و شفافیت تصاویر را افزایش می دهد نیز سازگاری دارند.

ان ویدیا مدعی است کیفیت عملکرد پردازنده های گرافیکی تازه اش شش برابر بهتر از نسل قبلی است.

این پردازنده ها از حافظه های جدید GDDR۶ برخوردارند که میزان آنها از ۸ تا ۱۱ گیگابایت در نوسان است. RTX ۲۰۸۰ Ti حدود ۹۹۹ دلار،۲۰۸۰ برابر با ۷۰۰ دلار و مدل ۲۰۷۰ برابر با ۵۰۰ دلار قیمت دارند. عرضه عمومی این پردازنده ها از پاییز آغاز می شود.