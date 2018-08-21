شورای پنجم "شورای مردم" است/شورایی که گوشی شنوا داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در هشتادویکمین و آخرین جلسه صحن علنی سال نخست شورای پنجم، ابتدا فرارسیدن روز بزرگ عرفه و عید سعید قربان را گرامی داشت و گفت: برای بزرگان دین، روز عرفه به تعبیری مهمترین روز سال است، چرا که در عرفه انسان به تأمل و تفکر در خود و رابطه اش با خدا می پردازد، عرفه روز شناخت و کسب معرفت است و هرکس خویش را بشناسد، خدا را شناخته است.



وی ادامه داد: درک معنا و مفهوم عرفه، مقدمه درک و بهره گیری از عید قربان است، در عید قربان انسان، تاریکی ها، کدورتها و منیتهای درون خود را که در عرفه کشف کرده است، پالایش می کند و نفس خود را قربانی می کند تا به خداوند تقرب جوید.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به اینکه امروز آخرین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران در سال نخست می باشد، گفت: اگر بخواهیم برای این شورا عنوانی را انتخاب کنیم، «شورای مردم» وصف مناسبی است، چرا که این شورا با بالاترین نصاب مشارکت مردمی و آرا شهروندان در تاریخ ایران رقم خورده است و این مسئولیت سنگینی را از سوی شهروندان متوجه ما نموده است.



وی در ادامه افزود: اگرچه زبان بنده و همکارانم قاصر از قدردانی از لطف و حمایت شهروندان شریف تهرانی است اما همه تلاش خود را کردیم که قدرشناس این مردم و امانتدار آنان باشیم و شهادت می دهم که جز بنده که عذر قصور و تقصیر به درگاه ملت دارم، بیست همکارم در شورای شهر تهران، در طول یکسال گذشته خود را وقف خدمت به مردم کردند و در قالب محدود اختیارات قانونی و امکانات در دسترس، در جهت تحقق انتظارات شهروندان تهرانی کوشیدند که در همین فرصت از همدلی، سعه صدر، همراهی، برخورد سازنده و هم اندیشی آنان کمال امتنان را دارم.



محسن هاشمی، شورای پنجم را نه تنها شورایی یکدست، بلکه همدل و همراه توصیف کرد و ادامه داد: چنین شورایی اما از تعصب و لجاجت فاصله داشت، نسبت به نگاههای متفاوت و انتقادات گوشی شنوا داشت و تمام تلاش خود را در جهت نمایندگی همه شهروندان، نه تنها گروهی که به فهرست امید رای دادند، به کار برد.



وی سپس به تشریح عملکرد یکساله دوره شورا اشاره داشت و افزود: در طول یک سال نخست مسئولیت شورای پنجم، هشتاد جلسه در صحن علنی، شصت جلسه هم اندیشی اعضای شورا، هفتاد وسه جلسه هیات رئیسه، ۵۰۰ جلسه کمیسیونهای تخصصی و صدها بازدید و جلسه کارشناسی، ملاقات تخصصی ومردمی تشکیل گردید که شرح کامل آن در گزارش مشروحی که تقدیم اصحاب رسانه و افکار عمومی خواهد گردید، مندرج است.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طبیعی است مهمترین عرصه بروز و تبلور عملکرد شورای شهر در انتخاب شهردار نمایان می شود و این شهرداری است که بازوی اجرایی مدیریت شهری و محقق کننده سیاستهای شورای شهر و منتخبین مردم است، اظهار داشت: در شورای پنجم با وجود آنکه در ابتدای فعالیت شورا، شهردار منتخب با اجماع اعضای شورای شهر برگزیده شد اما به دلایلی پس از هفت ماه ناگزیر به استعفا گردید و انتصاب سرپرست و شهردار جدید موجب گردید تا در سال نخست شورای شهر، سه تغییر در مسند مدیریت شهری رخ دهد و با توجه به شرایط اقتصادی ویژه کشور و رکود در صنعت ساختمان، عملا امکان بروز تحول عینی و رونق در مدیریت شهری به میزان مورد انتظار محقق نشد که خارج از اراده و توان شورای پنجم بود.



محسن هاشمی در پایان سخنانش از طرف اعضای شورای شهر تهران، از ارائه دیدگاهها و نظرات ارزشمند منتقدین شورا قدردانی کرد و افزود: عمیقا به این موضوع اعتقاد داریم که بهترین هدیه و حمایت، نقد سازنده و کارشناسی است و عزیزانی که با هر انگیزه و از هر منظری اقدام به نقد شورای پنجم و مدیریت شهری کرده اند، به ویژه در حوزه اصحاب رسانه، ما را مرهون لطف و محبت خویش ساخته اند.

