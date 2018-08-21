تخلیه ۲۰ درصد کالاهای اساسی کشور به بندر چابهار اختصاص یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان بهروز آقایی اظهار داشت: امروزه امکان اتصال بنادر به شبکه های ریلی کشور به عنوان یکی از مزیتهای رقابتی عامل اصلی کاهش قیمت تمام شده کالا و افزایش رقابت پذیری است که از شاخصه های مطلوب تجار و صاحبان کالا در انتخاب بندر و کریدورهای حمل و نقل خواهد بود.

وی ادامه داد: در همین راستا فعال سازی کریدور شمال – جنوب (کریدور چابهار) با اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی به عنوان اولویتی مهم در رقابت پذیری حمل کالا و ارتقاء سهم ترانزیت و تجارت دریایی حائز اهمیت فراوان خواهد بود.

آقایی اظهار داشت: واگذاری طرح نیمه تمام راه آهن چابهار به بخش خصوصی می تواند با هدف تسریع در اتمام آن و جلوگیری از تحمیل هزینه و فرصت از دست رفته بیشتر به عنوان یکی از راهبردهای اصلی دولت برای ایجاد جذابیت و تحرک در توسعه محور شرق ایفای نقش کند.

وی بیان کرد: با توجه به ارتقاء ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار به ۸ و نیم میلیون تن به عنوان زیرساخت های پیش نیاز توسعه سواحل مکران؛ بنابراین ضرورت بهره مندی این بندر راهبردی از قابلیت ریلی می بایست به اولویت نخست وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: با واگذاری طرح مذکور به بخش خصوصی (ترجیحا پیمانکارهای مربوطه) سه اولویت اصلی دولت در پهناورترین و کم بهره مندترین استان شرقی، تکمیل روند طرح خط ریلی چابهار – زاهدان و احیاء محور شرق به جهت انتقال کالاهای اساسی کشور در زمان بحران محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: در این مدل واگذاری، جذابیت های بازگشت سرمایه با سپردن تضامین تامین بار و کالا با تخصیص تخلیه ۲۰ درصد کالای اساسی کشور (سهم استان سیستان و بلوچستان و استان های همجوار) در بندر شهید بهشتی چابهار به بخش خصوصی و تکمیل پروژه با مدل BOT در بازه زمانی منطقی و تامین هزینه های ساخت و اتمام طرح از محل درآمدهای حاصل از انتقال محموله های کالای اساسی و بارهای انتقالی در این مسیر، امکان پذیر خواهد بود.