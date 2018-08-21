به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده شامگاه دیروز دوشنبه در جشن قهرمانی تیم مس سونگون ورزقان در آسیا گفت: استقرار دائمی باشگاه مس سونگون در ورزقان‌ خواست مردم است، باید نحوه اداره این باشگاه به خواست مردم و با نظر آنها باشد.

وی سپس با تاکید بر اینکه انتظار داریم باشگاه مس ورزقان از هیئت‌ های ورزشی ورزقان هم حمایت کند، ابراز داشت: ظرفیت ها و پتانسیل های بالای ورزشی در شهرستان ورزقان وجود دار که باید از آنها استفاده کنیم.

علیزاده با بیان اینکه متاسفانه هیئت ‌های ورزشی ورزقان از لحاظ امکاناتی و منابع مالی وضعیت خوبی ندارند، گفت: در این راستا می‌ طلبد تا هیئت های ورزشی مورد حمایت باشگاه مس ورزقان قرار گیرند.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس افزود: بازیکنان مس با درخشش در مسابقات آسیایی باعث خوشحالی و افتخار مردم آذربایجان شرقی و سراسر ایران شدند. هنوز ورزقان به جایگاهی که شایسته آن است نرسیده و با این قهرمانی که مس ورزقان به دست آورد باعث ارتقای جایگاه ورزقان شد.

علیزاده از کلنگ زنی طرح‌ های توسعه ‌ای مجتمع مس سونگون در مهر ماه خبر داد و گفت: چینی ها سرمایه گذاری خوبی در این پروژه ها داشته اند. در راستای سرمایه ‌گذاری چینی ‌ها در پروژه‌ های مس بیش از ۱۰۰ میلیون یورو ال‌سی از چین گشایش یافته است.

وی همچنین در پایان گفت: پروژه ‌های اسید سولفوریک، ذوب و پالایش مس در مهرماه کلنگ زنی می شوند.