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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۳

معاون فرماندار بابلسر خبر داد:

بهره برداری از ۱۷ پروژه عمرانی هفته دولت در بابلسر

بهره برداری از ۱۷ پروژه عمرانی هفته دولت در بابلسر

بابلسر - معاون فرماندار بابلسر از افتتاح ۱۷ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان هفته دولت در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمودی چراتی صبح سه شنبه در جلسه هفته دولت در سالن اجتماعات فرمانداری بابلسر اظهار کرد: به مناسبت هفتته دولت ۱۷پروژه عمرانی با اعتبار  ۱۱ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری می رسد واین پروژه ها در قالب افتتاح از طرح های مناطق محروم و روستایی،هلال احمر،شبکه بهداشت،فنی و حرفه ای و برق می باشد.

معاون فرماندار بابلسر با گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر هفته دولت را فرصت مغتنمی دانست تا مسئولان بتوانند عملکرد دولت را اطلاع رسانی کنند.

وی با اشاره به اقدامات خوب دولت در سطح شهرستان بابلسر از همه مدیران خواست در  افتتاح پروژه ها شرکت کنند و مراسم هفته دولت را با نشاط تر  از سال گذشته برگزار کنند.

محمودی گلباران مزار شهدا،مراسم سالگرد شهیدان‌ رجایی و باهنر،مراسم تجلیل از کارمندان نمونه،افتتاح نمایشگاه سیمای امید و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی را از دیگر برنانه های هفته دولت دانست.

کد مطلب 4380773

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