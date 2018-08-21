جدیدترین تصویر از خورشید/ نمایش ذرات داغ خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، تصویر جدید ناسا خورشید را از زاویه ای نوین نمایش می دهد. این تصویر نشان دهنده ذرات بسیار داغی است که به طور معمول نامرئی هستند و نمی توان با چشم غیر مسلح فوران آنها از سطح ستاره را به شکل خطوطی منحنی دید.

این ذرات نتیجه انفجارهای هسته ای هستند که یکی از قدرتمندترین رویدادها در جهان به حساب می آید. همچنین این ذرات خورشیدی شفق قطبی را به وجود می آورند.

تصویر ناسا به وسیله یک مدل رایانه ای ساخته شده که عکس واقعی از خورشید ثبت کرد و خوانش های علمی از ذرات این ستاره را روی آن نمایش داده است.

برخی از خطوط منحنی مربوط به ذرات خورشیدی در این تصویر در فضا پراکنده می شوند. این ذرات بادهای خورشیدی و رویدادهای فضایی دیگر را سبب می شوند که بر زمین تاثیر می گذارند.

همچنین این ذرات بسیار داغ هنگام واکنش با اتم ها در اتمسفر زمین به ایجاد شفق قطبی منجر می شوند. برخی دیگر از ذرات به ستاره بر می گردند و سطح خورشید را با ذرات شارژ می کنند. این بخش از ذرات احتمالا به انفجارهایی بزرگ تر در آب وهوای فضایی منتهی می شوند.