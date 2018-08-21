  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

رئیس ستاد نماز جمعه شادگان:

نماز عید قربان در مسجد امیر المومنین(ع) شادگان اقامه می‌شود

نماز عید قربان در مسجد امیر المومنین(ع) شادگان اقامه می‌شود

شادگان- رئیس ستاد نماز جمعه شهرستان شادگان گفت: نماز عید سعید قربان در مسجد حضرت امیر المومنین(ع) شادگان اقامه می‌شود.

محمد حسین باهلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: عید سعید قربان عید بافضیلت و مقدس اسلامی است لذا باید اهمیت این عید سعید در جامعه بیش از پیش تبیین شود.

وی افزود: بر این اساس برگزاری باشکوه مراسم نماز عید سعید قربان از اهمیت بسیاری برخوردار است و هر اندازه  این نماز باشکوه تر برگزار شود به همان میزان اتحاد و همدلی مسلمانان حول شعائر اسلامی را بیشتر نشان می دهد.

رئیس ستاد نماز جمعه شادگان ادامه داد: نماز عید سعید قربان در شادگان ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه در محل مسجد حضرت امیر المومنین (ع) این شهر برگزار می‌شود.

باهلی در پایان از عموم مردم شهرستان شادگان دعوت می شود که در این مراسم معنوی حضوی به موقع و پرشور داشته باشند.

کد مطلب 4380782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها