محمد حسین باهلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: عید سعید قربان عید بافضیلت و مقدس اسلامی است لذا باید اهمیت این عید سعید در جامعه بیش از پیش تبیین شود.

وی افزود: بر این اساس برگزاری باشکوه مراسم نماز عید سعید قربان از اهمیت بسیاری برخوردار است و هر اندازه این نماز باشکوه تر برگزار شود به همان میزان اتحاد و همدلی مسلمانان حول شعائر اسلامی را بیشتر نشان می دهد.

رئیس ستاد نماز جمعه شادگان ادامه داد: نماز عید سعید قربان در شادگان ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه در محل مسجد حضرت امیر المومنین (ع) این شهر برگزار می‌شود.

باهلی در پایان از عموم مردم شهرستان شادگان دعوت می شود که در این مراسم معنوی حضوی به موقع و پرشور داشته باشند.