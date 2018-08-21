علی‌اصغر جمعه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سمنان و مرکزی به‌عنوان استان‌های معین‌های کشور ازبکستان محسوب می‌شوند، ابراز داشت: ارتباط سمنان با این کشور از گذشته‌های دور برقرار بوده است اما به دلیل تحولات اخیر خاورمیانه این ارتباط در مقطعی قطع و بسیار کمرنگ شده است بنابراین تلاش شد تا این ارتباطات مجدد تقویت شود.

وی افزود: هیئتی از سوی اتاق بازرگانی سمنان طی هفته گذشته ملاقاتی با سفیر کشور ازبکستان برقرار کرد و مقرر شد ایشان برای ازسرگیری این ارتباط به سمنان سفر کنند و از نزدیک با ظرفیت‌های این استان آشنا شوند.

پیگیری ارتباط ایران و ازبکستان در اتاق بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی سمنان بابیان اینکه در نشست با سفرای کشورهای مختلف و در اتاق بازرگانی افزایش مراودات سمنان با دیگر کشورها به‌طور جد پیگیری می‌شود، ابراز داشت: در تلاش برای ایجاد ارتباط و فراهم کردن مقدمات رفت‌وآمدهای طرفین هستیم که با ازسرگیری روابط ایران و ازبکستان می‌توانیم امیدوار به بازگشت حالت قبل و گسترش این ارتباط باشیم.

جمعه‌ای در ادامه تصریح کرد: هم‌اکنون بین سمنان و ازبکستان ارتباط بازرگانی برقرارشده کالا از ایران صادر و یک سری کالاها از ازبکستان به ایران وارد می‌شود و مشارکت‌هایی انجام‌شده است.

وی افزود: برنامه سرمایه‌گذاری ازبکستان این نحو نیست که کشوری حتماً در استان سرمایه‌گذاری کند اینکه بتوانیم کالایی را در این کشور به فروش رسانده و صادرات را رونق دهیم بسیار مؤثر است که در ازبکستان این هدف به‌طور جد دنبال می‌شود.

سمنان آماده حضور سرمایه گذاران

رئیس اتاق بازرگانی سمنان بابیان اینکه به دنبال جلب مشارکت در ارتباط بین سمنان و ازبکستان هستیم، ابراز داشت: توجه به اینکه ازبکستان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پنبه جهان است و ما به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان این محصول در صنایع نساجی می‌توانیم این ماده اولیه را از این کشور وارد کنیم.

جمعه‌ای در ادامه تصریح کرد: مراودات بین ازبکستان و سمنان باید تقویت و سپس با گفتگو بتوانیم بر مبنای علاقه بخش خصوصی سرمایه‌گذاری را در سمنان تعریف کنیم با توجه به اینکه اهداف سند چشم‌انداز سمنان در زمینهٔ معدن و گردشگری است می‌توانیم در این گام مؤثر عمل کنیم.

وی افزود: با توجه به بروز تحریم‌ها در راستای حمایت از تولیدکنندگان به دنبال ارتباط با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها هستیم تا بتوانیم از طریق جلب مشارکت‌های بخش خصوصی با انجام برنامه‌ریزی لازم زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در استان سمنان تقویت کنیم.