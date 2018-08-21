به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های عمومی کشتی بزرگسالان کشور در اوزان ۷۹ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۲ کیلوگرم کشتی فرنگی، روز پنج شنبه اول شهریورماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.



اسامی داوران قضاوت کننده در این مسابقات به شرح زیر است:

مدرس و سرپرست فنی: مزدک گیتی (همدان)

ژوری: کوروش تقی زاده (تهران)

داوران درجه یک بین المللی: مهدی آقاولی (تهران) غلامرضا بهارلو (چهارمحال و بختیاری) بابک امجدی (تهران)

داوران درجه دو بین المللی: مهدی شیخ فخرالدینی (کرمان) عمران جباری (مرکزی) محسن جلیلیان (خوزستان) ایمانعلی فروغی نژاد (سیستان و بلوچستان)

داوران ممتاز ملی کنترلی: دانیال کوثری – بابک طورانیان- حامد علیزاده (بوشهر) علی اکبر مستمند – عباس مختاری- نصیر قربان زاده – محمد لعل رودی- محمدرضا جعفری- اسماعیل مهرانگیز (خراسان رضوی) امید میرآبی مقدم (خراسان شمالی) علیرضا شاه آبادی – محمدعلی نیماپور- بنیامین جمشیدیان فر (خوزستان) عباس کرمی- مسعود جمالی (زنجان)