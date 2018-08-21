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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

رقابت‌های عمومی کشتی کشور؛

داوران قضاوت‌کننده مسابقات ۷۹ و ۷۲ کیلوگرم معرفی شدند

داوران قضاوت‌کننده مسابقات ۷۹ و ۷۲ کیلوگرم معرفی شدند

اسامی داوران قضاوت کننده در مسابقات ۷۹ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۲ کیلوگرم کشتی فرنگی رقابت های عمومی کشتی بزرگسالان کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های عمومی کشتی بزرگسالان کشور در اوزان ۷۹ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۲ کیلوگرم کشتی فرنگی، روز پنج شنبه اول شهریورماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

اسامی داوران قضاوت کننده در این مسابقات به شرح زیر است:

مدرس و سرپرست فنی: مزدک گیتی (همدان)
ژوری: کوروش تقی زاده (تهران)
داوران درجه یک بین المللی: مهدی آقاولی (تهران) غلامرضا بهارلو (چهارمحال و بختیاری) بابک امجدی (تهران)
داوران درجه دو بین المللی: مهدی شیخ فخرالدینی (کرمان) عمران جباری (مرکزی) محسن جلیلیان (خوزستان) ایمانعلی فروغی نژاد (سیستان و بلوچستان)
داوران ممتاز ملی کنترلی: دانیال کوثری – بابک طورانیان- حامد علیزاده (بوشهر) علی اکبر مستمند – عباس مختاری- نصیر قربان زاده – محمد لعل رودی- محمدرضا جعفری- اسماعیل مهرانگیز (خراسان رضوی)  امید میرآبی مقدم (خراسان شمالی) علیرضا شاه آبادی – محمدعلی نیماپور- بنیامین جمشیدیان فر (خوزستان) عباس کرمی- مسعود جمالی (زنجان)

کد مطلب 4380848

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