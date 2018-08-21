کشف ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در سراوان

سرهنگ احمد آذرکیش در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه روز گذشته یکی از تیم های انتظامی شهرستان سراوان هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان سراوان به یک دستگاه تریلی تانکر دار مشکوک شدند.

وی اظهار داشت: ماموران این فرماندهی پس از بررسی مدارک بار خودرو ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد هرگونه مجوز حمل کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان با اشاره به توقیف خودرو خاطر نشان کرد: راننده متخلف با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

سرهنگ آذرکیش با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ارز صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک به قاچاق کالا و ارز را از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.