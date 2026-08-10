مهدی رجب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دهمین سال فعالیت موکب امام رضا(ع) در کاظمین اظهار کرد: امسال نیز همزمان با ایام اربعین حسینی، خادمان این موکب در صحن مطهر امام علی(ع) که به حرم امامین جوادین(ع) متصل است، از زائران پذیرایی کردند.

وی افزود: این موکب با حضور ۷۰ خادم خواهر و برادر فعالیت داشت که گروه پیشرو یک ماه پیش از آغاز خدمت‌رسانی در کاظمین مستقر شدند و خادمان اصلی نیز حدود ۲۰ روز در خدمت زائران بودند.

مدیر کانون فرهنگی هنری جوادالائمه با اشاره به حجم خدمات ارائه‌شده در این موکب گفت: روزانه به طور میانگین ۱۰ هزار وعده صبحانه، ناهار و شام میان زائران توزیع شد و علاوه بر پذیرایی، اسکان بخشی از زائران نیز توسط این مجموعه انجام گرفت.

رجب‌پور ادامه داد: فعالیت موکب تنها به خدمات پذیرایی محدود نبود و برنامه‌های فرهنگی نیز در دستور کار قرار داشت؛ برگزاری ویژه‌برنامه‌های عزاداری، توزیع پوسترهای شهید رئیسی، پیام‌های چندزبانه رهبر معظم انقلاب حضرت سیدمجتبی خامنه‌ای پس از تشییع تاریخی در عراق و توزیع پرچم‌های ایران و عراق از جمله این برنامه‌ها بود که با استقبال زائران همراه شد.

وی با اشاره به شرایط سخت آب‌وهوایی کاظمین و دمای بالای ۵۰ درجه، این خدمت‌رسانی را حاصل عنایت امام رضا(ع) دانست و بیان کرد: پیش از سفر در حرم مطهر رضوی از امام رضا(ع) اجازه گرفتیم و عرض کردیم که از شهر ایشان برای خدمت به پدر و فرزند بزرگوارشان عازم کاظمین هستیم.

مدیر این کانون فرهنگی هنری با بیان اینکه خادمان موکب از گروه‌های سنی مختلف تشکیل شده‌اند، گفت: کوچک‌ترین خادم موکب تنها ۱۴ ماه سن داشت و مسن‌ترین خادم نیز حدود ۷۰ ساله بود که نشان می‌دهد عشق به اهل‌بیت(ع) محدود به سن و سال خاصی نیست.

رجب‌پور با اشاره به زمان‌بندی حضور خادمان در کاظمین خاطرنشان کرد: گروه پیشرو یک ماه زودتر در محل خدمت مستقر شد و خادمان اصلی نیز پس از پایان مأموریت خود، اول مردادماه به مشهد بازگشتند.

وی در پایان تأکید کرد: در شرایط دشوار اقتصادی و گرمای شدید کاظمین، استمرار این خدمت‌رسانی را جز از برکت و عنایت امام رضا(ع) نمی‌دانیم و امیدواریم این مسیر خدمت به زائران در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.