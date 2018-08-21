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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان:

نمی توانیم به اوضاع ترکیه بی تفاوت باشیم

نمی توانیم به اوضاع ترکیه بی تفاوت باشیم

رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان در گفتگویی با اشاره به اوضاع اخیر ترکیه بر لزوم حمایت های اقتصادی برلین از آنکارا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، «آندریا ناهلس» رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان در گفتگو با روزنامه فونکه مدین گروپه با اشاره به تحریم های اقتصادی ترکیه اظهار داشت: ترکیه عضو ناتو است و این موضوع نمی تواند برای ما علی السویه باشد. 

وی در ادامه افزود: علاقمندیم تا اوضاع اقتصادی در ترکیه به ثبات رسیده و شرایط در این کشور به حالت عادی بازگردد.

رئیس سوسیال دموکرات های آلمان همچنین تاکید کرد: برلین دور از مواضع سیاسی خود با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه باید کمک های اقتصادی خود را در اختیار این کشور قرار دهد.

این در حالی است که موضوع حمایت برلین از آنکارا به بحثی چالش برانگیز میان مقامات و احزاب مختلف آلمان تبدیل شده است. 

کد مطلب 4380882
شقایق لامع زاده

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