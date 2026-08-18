به گزارش خبرنگار مهر، به‌منظور اجرای عملیات اصلاح و بهسازی شبکه آب‌رسانی، آب شرب برخی مناطق این شهرستان در شامگاه سه‌شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، این عملیات از ساعت ۲۳ روز سه‌شنبه تا ساعت ۳ بامداد روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و در این مدت، تأمین آب مشترکان برخی نقاط تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

مناطق مشمول قطعی یا افت فشار

بر اساس اعلام آبفا، مناطق زیر در محدوده اجرای عملیات قرار دارند:

اسدآبادی

کوچه‌های فارابی

فاز یک ارتش

جلال آل‌احمد

خیابان انبیا

خیابان رازی

توصیه به شهروندان برای پیش‌بینی آب مورد نیاز

امور آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد از ساکنان مناطق اعلام‌شده خواست با توجه به زمان‌بندی اجرای عملیات، تمهیدات لازم را پیش‌بینی و آب مورد نیاز خود را پیش از آغاز عملیات تأمین کنند.

این عملیات با هدف اصلاح شبکه و ارتقای وضعیت تأسیسات آب‌رسانی انجام می‌شود و پس از پایان عملیات، روند تأمین آب در مناطق مذکور به شرایط عادی بازخواهد گشت.

شهروندان برای اطلاع از آخرین وضعیت قطعی‌های موقت آب و دریافت اطلاعیه‌های مرتبط می‌توانند به درگاه‌های اطلاع‌رسانی شرکت آب و فاضلاب لرستان مراجعه کنند.