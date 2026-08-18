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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

علوی مقدم: ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد ساماندهی می‌شود

علوی مقدم: ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد ساماندهی می‌شود

بجنورد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد با ساماندهی، مورد بهره‌برداری موثر قرار خواهد گرفت.

سید مجتبی علوی مقدم در حاشیه بازدید از ورزشگاه ۱۹ مهر درگفت‌وگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به مشکلات موجود در ورزشگاه ۱۹ مهر، بر پیگیری جدی و رفع مسائل این مجموعه تأکید کرد و دستورهای لازم را برای بررسی و ساماندهی مشکلات صادر کرد.

وی با بیان اینکه ورزشگاه ۱۹ مهر یکی از مجموعه‌های ورزشی شاخص استان است، اظهار داشت: این مجموعه ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های ورزشی و استفاده شهروندان و هیأت‌های ورزشی دارد و باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده شود.

علوی مقدم تاکید کرد: ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ۱۹ مهر بجنورد که در سال‌های گذشته به بهره‌برداری رسیده، تاکنون آن‌گونه که باید مورد استفاده قرار نگرفته است و با ساماندهی و رفع مشکلات موجود، زمینه بهره‌مندی بیشتر شهروندان و هیأت‌های ورزشی از این مجموعه فراهم خواهد شد.

کد مطلب 6920422

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