تسلط روسیه بر دو شهرک در دونتسک/ سرنگونی ۱۶۷۱ پهپاد اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع روسیه روز سهشنبه اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۷۱ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردهاند و رکورد تعداد رهگیری را ثبت کردهاند.
مسکو اعلام کرد که رکورد قبلی در روز یکشنبه ثبت شده است، زمانی که ۱۴۷۸ پهپاد را رهگیری کردهاند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که نیروهای روسی شهرکهای کراسنوپودیلیا و اوریکوواتکا را در منطقه دونتسک تصرف کرده و به مراکز لجستیکی، سوخت، انرژی و زیرساختهای حمل و نقل مورد استفاده نیروهای اوکراینی حمله کردهاند.
در این بیانیه آمده است که این حملات همچنین تأسیسات مونتاژ پهپاد، محلهای نگهداری پهپادها و قطعات آنها و همچنین محلهای استقرار موقت نیروهای اوکراینی و پرسنل خارجی را در ۱۴۸ مکان هدف قرار دادهاند.
به طور جداگانه، این وزارتخانه اعلام کرد که پهپادهای تهاجمی روسیه عصر دوشنبه به مخازن سوخت در بندر اودسا حمله کردند و اعلام کرد که این سوخت برای نیروهای اوکراینی در نظر گرفته شده بود.
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