کمالوند: خیبر برای کسب امتیاز کامل به شهر بابک آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند، ظهر سه شنبه پیش از دیدار این تیم برابر مس شهر بابک، با اشاره به شرایط فوتبال این شهرستان اظهار داشت: خوشحالم که شهری مانند شهر بابک صاحب تیمی در سطح لیگ برتر شده است؛ چراکه این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و پتانسیل بالای فوتبال کشور است.

شهر بابک ظرفیت خوبی برای فوتبال دارد

کمالوند با اشاره به تجربه حضور خود در شهر بابک گفت: سال گذشته به همراه نساجی به شهر بابک سفر کردم و در آنجا شرایط بسیار خوبی را مشاهده کردم؛ چه از نظر امکانات و زیرساخت‌های سخت‌افزاری و چه از نظر حضور و حمایت تماشاگران.

وی افزود: امیدوارم دیدار فردا نیز یک بازی خوب، جذاب و تماشاگرپسند باشد و هواداران از کیفیت مسابقه لذت ببرند.

شناخت دو تیم نسبت به یکدیگر بیشتر شده است

سرمربی خیبر خرم‌آباد با اشاره به تفاوت شرایط هفته نخست لیگ با هفته‌های بعدی عنوان کرد: در هفته اول معمولاً تیم‌ها شناخت کافی از یکدیگر ندارند، اما اکنون هر دو تیم نخستین بازی خود را پشت سر گذاشته‌اند و به شناخت نسبی از شرایط و نقاط قوت و ضعف یکدیگر رسیده‌اند.

کمالوند ادامه داد: مس شهر بابک تیم بسیار خوبی است و از کیفیت و ظرفیت بالایی برخوردار است. به نظرم ممکن است این تیم در بازی برابر استقلال غافلگیر شده باشد و اتفاقاتی که در آن مسابقه رخ داد نیز روی نتیجه تأثیر گذاشته باشد.

خیبر به دنبال بازگشت با دست پر است

وی با تأکید بر دشواری مسابقه پیش‌رو گفت: ما می‌دانیم که بازی سختی در پیش داریم و مقابل تیمی قرار می‌گیریم که از امتیاز میزبانی و حمایت هوادارانش بهره می‌برد.

سرمربی خیبر خرم‌آباد در پایان خاطرنشان کرد: بازیکنان ما نیز از هر حیث آماده هستند و شرایط خوبی دارند. امیدواریم بتوانیم یک بازی خوب و قابل قبول ارائه کنیم و در نهایت با دست پر به خرم‌آباد برگردیم.