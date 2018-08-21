بیمه شدگان و بازنشستگان در اولویت باشند/سیاسی کاری ممنوع

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعیین وزیر جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت رفاه و تعاون از ترکیب وزارت کار و امور اجتماعی، رفاه و تعاون تشکیل شده و گسترده ترین سازمان در بین نهادهای دولتی در خدمت گذاری بخش های کم درآمد است. کارگران و یا افراد نیازمند به کار، بیمه دهندگان و اقشار دیگر باید در این شرایط دشوار با کمک این سازمان زندگی کنند. همچنین از طرفی بزرگترین گروه های صنعتی و شرکت های اقتصادی در قالب شستا و موسسات دیگر تحت پوشش این وزارتخانه هستند.

وی ادغام سه وزارتخانه را امری نادرست ذکر کرد و افزود: ترکیب سه وزارتخانه با خدمات جداگانه از ابتدا کار درستی نبوده چرا که گروه کارخانجات و صنایع نیازمند مدیران تخصصی و با تجربه هستند و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد درآمدساز و با مسئولیت بازنشستگی،کارگران و حمایت از حقوق آنها نیاز به مدیری مجرب دارد و وزارت کار نیز با ایجاد زمینه های کارآفرینی و اشتغال زایی باعث حرکت چرخ های صنعتی و اقتصادی کشور می شود.

این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: متأسفانه در دوران وزیر قبلی شرکت های تحت پوشش به دست نورچشمی ها سپرده شد و برای انتخاب مدیر فقط روابط سیاسی در نظر گرفته می شد و شستا نیز به عنوان حیاط خلوت این وزارتخانه با قبیله سالاری باعث تحمیل زیان های سنگین به بیت المال شد.

ابهری در مورد سرپرست فعلی این وزارتخانه نیز گفت: با توجه به اینکه بهزیستی به عنوان متولی اصلی اقشار محروم، معلول و نیازمند، بدسرپرست و بی سرپرست سازمان بسیار گسترده و پیچیده ای است و با تعدد وظایف، بهتر است که مدیر بهزیستی به جای خود برگردد و با روندی سریعتر و بهتر به کار خود ادامه دهد چرا که آسیبهای اجتماعی مردم و دولت را با ابرچالش های تأسف آور روبرو ساخته است.

به گفته این آسیب شناس اجتماعی ، وزیر آینده برای این وزارتخانه باید بدور از رانت و روابط پشت پرده با نیت خدمت جهادی وارد عرصه فعالیت شود و آنچه در جلسه استیضاح در مجلس گفته شد نیازمند زمان برای اصلاح و تغییر نگاه مردم می باشد.

ابهری خاطرنشان کرد: هیچ کس حق ندارد با مال مردم برای خود امتیاز تهیه کند به همین دلیل باید اقدامات انجام شده مورد بازنگری قرار گرفته و مدیران گروه های تولیدی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند. البته وزیر قبلی نیز در حد توانایی خود با توجه به تنوع شگفت انگیز وظایف و گستردگی مسئولیت ها توانست خدماتی انجام دهد که البته کافی نبود و باید از روابط سیاسی دور نگه داشته می شد که متأسفانه اینگونه نشد.

وی ایجاد اتاق فکر برای دعوت از نخبگان و مدیران با تجربه، صاحبنظران در آسیبهای اجتماعی را ضروری دانست وافزود: باید برای تغییر در این وزارتخانه علاوه بر بازنگری در اقدامات، مدیران مالی و صنعتی پس از ارزیابی عملکرد با اهداف نوین همگام شوند وگرنه با تغییر یک نفر دردی درمان نخواهد شد.

این استاد دانشگاه گفت: باید با توجه به افزایش فقر و ضعف اقتصادی موجود ، بازنشستگان و بیمه شدگان در اولویت قرار گیرند، با تغییر مدیران شرکتهای شستا در جهت درآمدسازی آنها اقدام شود و همچنین پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی نیز در دستور کار وزیر آینده قرار گیرد.