بانوی سوارکار ایران به فینال درساژ صعود کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، لیتا سهی تنها نماینده سوارکار ایران در بازی های آسیایی است که امروز سه شنبه در بخش انفرادی درساژ با دیگر شرکت کنندگان رقابت کرد.

وی در این بخش از مسابقات که با حضور ۲۷ سوارکار برگزار شد، با کسب عنوان نهم به مرحله فینال راه یافت. ورزشکارانی از مالزی، هنگ کنگ و کره جنوبی در این بخش جایگاه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

سهی روز گذشته عنوان دوازدهم مسابقات را کسب کرده بود و امروز با کسب امتیاز ۶۷ّ.۲۶ ، صعود خود به فینال را تثبیت کرد.

فینال رقابت های سوارکاری درساژ با حضور ۱۵سوارکار برتر، فردا برگزار خواهد شد.