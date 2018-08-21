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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

بانوی سوارکار ایران به فینال درساژ صعود کرد

بانوی سوارکار ایران به فینال درساژ صعود کرد

رقابت‌های انفرادی سوارکاری بانوان در بخش در ساژ بازی‎های آسیایی با صعود تنها نماینده کشورمان به مرحله فینال به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، لیتا سهی تنها نماینده سوارکار ایران در بازی های آسیایی است که امروز سه شنبه در بخش انفرادی درساژ با دیگر شرکت کنندگان رقابت کرد.

وی در این بخش از مسابقات که با حضور ۲۷ سوارکار برگزار شد، با کسب عنوان نهم به مرحله فینال راه یافت. ورزشکارانی از مالزی،  هنگ کنگ و کره جنوبی در این بخش جایگاه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

سهی روز گذشته عنوان دوازدهم مسابقات را کسب کرده بود و امروز با کسب امتیاز ۶۷ّ.۲۶  ، صعود خود به فینال را تثبیت کرد.

فینال رقابت های سوارکاری درساژ با حضور ۱۵سوارکار برتر، فردا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4380909
زینب حاجی حسینی

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