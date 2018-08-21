توصیه استاد احمد ابوالقاسمی به قاریان عضو طرح اُسوه

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد احمد ابوالقاسمی (قاری و استاد بین المللی) با حضور در محل برگزاری نهمین دوره طرح اُسوه، به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید پرداخت.

در حاشیه این کرسی تلاوت که به صورت مستقیم از رادیوقرآن پخش شد، استاد ابوالقاسمی به قاریان عضو طرح اُسوه توصیه کرد: شما قاریان عزیز می بایست تمامی تلاوت های خود را ضبط و آرشیو کنید. این آرشیو سرمایه قرآنی شماست. بنده به رغم اینکه بیش از ۱۰۰۰ تلاوت از خود در آرشیو شخصی ام دارم، کماکان این کار را ادامه می دهم و البته حسرت تلاوت هایی در دلم وجود دارد که امکان ضبط آن را نداشتم و اکنون به آن دسترسی ندارم.

در ادامه استاد ابوالقاسمی، قاریان طرح اُسوه را به استماع برنامه رادیویی “تلاوت من” دعوت کرد. این برنامه با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای برتر تلاوت قرآن کریم که فرصت کسب عنوان در مسابقات را نداشته‌اند تولید می شود.

قابل ذکر است: در این برنامه، قاریان قرآنی که زیبا قرائت می‌کنند اما به دلیل عدم کسب عنوان در مسابقات و یا هر دلیل دیگر در جامعه و رسانه‌ها مطرح نیستند معرفی و تلاوت آنها پخش می‌شود. “تلاوت من”، کاری از گروه اطلاع رسانی رادیو قرآن به کارشناسی و سردبیری احمد ابوالقاسمی و تهیه‌کنندگی مسعودرضا خالقی دوشنبه شب‌ها، ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۲ از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود.

همچنین یکی از برنامه های روز چهارم این دوره، برگزاری هیأت عزاداری بمناسبت شام شهادت حضرت مسلم بن عقیل بود.

بر اساس این گزارش، قاریان عضو گروه نجم، با برنامه ریزی و آماده سازی محل اسکان خویش جهت پذیرایی از گروه های فجر و شمس، متولی برگزاری این هیأت بودند. در این مراسم تعدادی از مربیان و قاریان به ذکر مصائب اهل بیت (علیهم السلام)، روضه خوانی و نوحه خوانی پرداختند.

برگزاری ویژه برنامه های سوگواری در ایام شهادت و مراسم جشن و سرور در موالید اهل بیت (علیهم السلام) به اقتضاء زمان برگزاری دوره های طرح اُسوه دائماً در دستور کار دبیرخانه طرح قرار دارد.

در روز چهارم نهمین دوره طرح آموزشی – تربیتی قاریان نوجوان و جوان قرآن کریم (اُسوه)، برنامه ‌های دیگری نیز به اجرا درآمد که شامل برپایی کلاس درس تجوید و قرائات با حضور علی فربین و محمد بابایی، برگزاری کلاس درس صوت و لحن با حضور دکتر نصرت الله حسینی، شرکت در کرسی تلاوت اذانگاهی شورای عالی قرآن با حضور استاد احمد ابوالقاسمی، برگزاری کلاس درس اصول جلسه داری با حضور حجت الاسلام جناب آقای سید عبدالرزاق پیردهقان، ورزش و تفریح، برگزاری کرسی‌های تلاوت اذانگاهی ظهر و مغرب، برگزاری نمازهای جماعت یومیه است.

یادآور می شود، نهمین دوره طرح آموزشی-تربیتی قاریان ممتاز نوجوان و جوان قرآن کریم (اُسوه) از ۲۶ مردادماه آغاز و تا ۷ شهریورماه ادامه دارد. اولین دوره طرح آموزشی-تربیتی اُسوه ویژه حافظان نوجوان و ممتاز کل قرآن کریم نیز از تاریخ ۷ شهریور آغاز و تا ۱۱ شهریور برگزار می شود.