ادامه برگزاری اردوی تیم ملی قاریان نوجوان (اُسوه) در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سومین اردوی تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم (اُسوه)، ١٣ تا ١۵ شهریورماه در تهران برگزار و در ادامه، ١۶ تا ٢٣ شهریور در استان مازندران، شهرستان سوادکوه، مجتمع بهشت پنهان برگزار می‌شود.

این اردو در بخش آموزشی، شامل برگزاری کلاس‌های تخصصی آموزش قرائت، وقف و ابتدا، تجوید، ترجمه و مفاهیم می‌باشد.

تشکیل کارگاه‌های تخصصی تلاوت، با هدف بحث و تبادل نظر بین اساتید و قاریان، نقد و تحلیل و رفع اشکالات رایج در تلاوت، از دیگر برنامه‌های آموزشی این دوره خواهد بود.

در کنار مباحث آموزشی، برنامه‌های پرورشی مانند تشکیل حلقه‌های رشد و معرفت و دیدار با شخصیت‌های قرآنی هم درنظر گرفته شده است.

به منظور ارتقاء روحیه خودباوری، تجربه زیستن در شرایط دشوار، تقویت قوای جسمانی و ایجاد نشاط، برنامه‌های متنوع ورزشی، تفریحی و استقامتی از قبیل کوهنوردی، مسابقات ورزشی گروهی، بازدید از جاذبه‌های طبیعی دامنه رشته‌کوه‌های البرز در روستای خِرچ، از توابع شهرستان سوادکوه هم در دستور کار قرار دارد.

براساس این گزارش، در این اردو، دو برنامه ویژه هم تدارک شده است؛ یک برنامه به ضبط تلاوت‌های تصویری از قاریان نوجوان اختصاص دارد که با مشارکت شبکه‌های نهال و پویا و شورای عالی قرآن انجام می‌شود.

ویژه برنامه دیگر هم محفل با شکوه انس با قرآن کریم است که با حضور جامعه قرآنی و آحاد مردم شریف استان مازندران، روز چهارشنبه ١٩ شهریورماه مصادف با شام ولادت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، در حسینیه عاشقان ثارالله (ع) قائم‌شهر برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است؛ تیم ملی قاریان نوجوان قرآن‌کریم (اُسوه)، توسط بنیاد قرآنیان اُسوه و تحت اشراف شورای عالی قرآن فعالیت می‌کند.