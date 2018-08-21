به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک، سیدمحمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه برگزاری هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک پیامی را منتشر کرد. متن پیام معاون هنری به شرح زیر است:
«جز آدمی کیست که دست ساختهای برآورد به هنر، از سنگ و چوب و برگ و دانه و به قوت خیال با او سخن بگوید و از او بشنود؟ جز آدمی کیست که بتواند از تخیل و تجسم، همدمی بسازد برای خود، قصه ببافد و رویا بپردازد تا به شادی و اندوه گواهی داشته باشد، گواهی صادق و صامت!
عروسک کرشمهکاری انسان است. پدیدهای که شکل و شمایلش، قامت و کالبدش، جنس و ابزار ساختهشدنش، نه کتابکه کتابخانهایاست از طرایف و تجربهها ...هم از تاریخ دلالت دارد و هم جغرافیا، هم از طبیعت و هم از طبع سازندگانش.
کم نیستند گزارشهای باستانشناسان و تاریخدانان که از عروسکی گِلین، حکایتها باز گفتهاند.عروسکهایی که نه از پس زمان، که در زمان رواج نیز نقشها بر عهده میگرفتند و بسا که قصههای زندگی را، مادران از زبان بیزبانی عروسکها در گوشِ جان فرزند میخواندند.قصههای دوستی و مدارا، قصههای امید و زندگی، قصههای صبر و ظفر.
عروسک با چنین ظرافت و ظرفیتی وقتی با تئاتر که هنر زندگی و گفتگو است، در میآمیزد بوالعجبی میشود دلپذیر و خواستنی. فراوانی نمایشهای عروسکی در تاریخ و جایجای ایران عزیز از یک سو و خلاقیت چشمگیر و تحسین برانگیز استادان بزرگ و هنرمندان جوان و توانمند امروز و آفرینش آثار ماندگار از دیگر سو، گواه روشنیاست بر ارزش تئاتر عروسکی و توانایی کمنظیر این قالب در ارتباط با مخاطب.
جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران- مبارک رویدادی به درستی مبارک است که جایگاه و اهمیت نمایش عروسکی را در رنگینکمان هنرها نشان میدهد و تمامی علاقمندان هنر را برای اهتمام در امتداد و تقویت آن، همراه و همدل میکند.
به سهم خود سعی هنرمندان تئاتر عروسکی ایران را میستایم و کوشش خالصانه دستاندرکاران را به ویژه هنرمند نامدار سرکار خانم برومند، دبیر دانای هفدهمین دوره و همکارانم در اداره کل هنرهای نمایشی و دبیرخانه جشنواره را ارج مینهم و روزهای شاد و شکوهمندی را برای ایران اسلامی آرزو می کنم.»
انتشار پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به جشنواره تئاتر عروسکی
شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی در آستانه آغاز به کار هفدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران ـ مبارک پیامی را درباره این جشنواره منتشر کرد.
در این پیام چنین آمده است:
«صدای یک دوست میآید. این بار مهمان دنیای راز و رمز و زیبایی نمایش عروسکی شدهایم که پر از عشق و زیبایی است. جادوی حضور همیشه این موجود خیالانگیز حس شور و رویا و بازی دارد. و البته گاهی صفات مرموز و پرابهام که این اسرار همیشه عروسک است. ماسک و نخ و سایه و دست یک همزاد دیرین بودهاند که اندیشه و باور انسان را بر صحنه تجلی کنند. دنیای صحنه بدون این ابزار امکان وجود نداشت. عروسک نقش زنده شدن خیال دارد برای نشان دادن فکر و نیاز انسان تا عمل و اراده او را بر صحنه زنده کند. آفرینش عروسک و جانبخشی به آن راز بزرگ صحنه است. این بار که با همت و تلاش گروه زیادی از هنرمندان عروسکی به دیدار موجودات خیالانگیز دعوت شدهایم ضمن قدردانی از این خانواده پرتلاش با نگاه دیگری از این دوست استقبال خواهیم کرد. عروسکها ما را صدا میزنند تا شوق و جادوی حیات را با ما قسمت کنند. جهان صحنه با حضور این فرزندان راستین هنر از گذشته تا امروز همیشه درخشان و پرافتخار خواهد بود. شور و شوق این صحنه را مدیون شما نمایشگران عروسکی هستیم که لحظات جاودان و مبارک را در«هفدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی» رقم خواهید زد. صدای مبارکِ یک دوست میآید ... !»
هفدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران مبارک با دبیری مرضیه برومند یکم تا هفتم شهریور برگزار خواهد شد. شادپیمایی این دوره از جشنواره روز چهارشنبه ۳۱ مرداد از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در مجموعه فرهنگی گردشگری عباسآباد (بوستان آب و آتش) برگزار میشود و همه افراد و خانوادهها از طیفهای مختلف برای حضور در این جشن شادی دعوت شدهاند.
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