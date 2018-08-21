تعرفه تردد واگن باری خالی گران شد/ محاسبه تعرفه با تُن-کیلومتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بابک احمدی با اشاره به ویژگی های تعرفه ابلاغی حمل ریلی بار در سال ۹۷ اظهار داشت: در دستورالعملی که خردادماه امسال ابلاغ و از اول تیرماه عملیاتی شد، تن ـ کیلومتر به جای محور ـ کیلومتر مبنای محاسبه قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین تعرفه واگن پر و خالی نسبت به گذشته تغییر یافته است.

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت شرکت راه آهن در خصوص تغییر تعرفه‌های پر و خالی بیان داشت: در سنوات گذشته ۷۵ درصد تعرفه سهم واگن پر و ۲۵ درصد تعرفه سهم واگن خالی بود که حالا ۶۰ درصد تعرفه سهم واگن پر و ۴۰ درصد تعرفه سهم واگن خالی در نظر گرفته شده است.

احمدی هدف از اجرای این نحوه تعرفه گذاری را تشویق به حمل دو سربار عنوان کرد و گفت: بر اساس تعرفه‌های سال ۹۷ هزینه حمل دو سر بار نسبت به گذشته کاهش می یابد.